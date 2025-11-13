Рейтинг@Mail.ru
США хотят урегулирования вокруг Украины, заявил Рубио - РИА Новости, 13.11.2025
02:39 13.11.2025
США хотят урегулирования вокруг Украины, заявил Рубио
США хотят урегулирования вокруг Украины, заявил Рубио

Рубио заявил, что США хотят увидеть завершение конфликта на Украине

© AP Photo / Charly TriballeauГосударственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании Совета Безопасности ООН
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США хотят урегулирования вокруг Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы бы хотели увидеть завершение этой войны", - сказал Рубио журналистам.
Он отметил профессионализм, с которым сталкивался в ходе переговоров с российской стороной.
По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио
Вчера, 01:43
 
