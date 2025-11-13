Рейтинг@Mail.ru
США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 13.11.2025 (обновлено: 01:29 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ssha-2054633951.html
США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры
США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2025
США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры
США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры, чтобы там могли пережить зиму, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T01:28:00+03:00
2025-11-13T01:29:00+03:00
в мире
сша
украина
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
https://ria.ru/20251111/svo-2054286657.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, марко рубио
В мире, США, Украина, Марко Рубио
США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры

Рубио: США ведут переговоры с Украиной об энергетике, чтобы там пережили зиму

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры, чтобы там могли пережить зиму, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы уже обсуждали с украинцами, что им нужно, и я знаю, что это продолжается, и, безусловно, важно помочь им пережить зиму. Проблема в том, что энергосистема Украины каждый год истощается", - заявил Рубио журналистам.
Он добавил, что "именно поэтому мы ведём с ними переговоры об оборонительном оружии для защиты энергосистемы, и я знаю, что мы постоянно обсуждаем технические вопросы по конкретному оборудованию, но в конечном итоге это оборудование уничтожается через неделю после установки. Это остаётся проблемой, и так было последние два-три года".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
11 ноября, 17:50
 
В миреСШАУкраинаМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала