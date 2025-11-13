США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры

Он добавил, что "именно поэтому мы ведём с ними переговоры об оборонительном оружии для защиты энергосистемы, и я знаю, что мы постоянно обсуждаем технические вопросы по конкретному оборудованию, но в конечном итоге это оборудование уничтожается через неделю после установки. Это остаётся проблемой, и так было последние два-три года".