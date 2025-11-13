https://ria.ru/20251113/ssha-2054633951.html
США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США ведут переговоры с Украиной о потребностях ее энергоинфраструктуры, чтобы там могли пережить зиму, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы уже обсуждали с украинцами, что им нужно, и я знаю, что это продолжается, и, безусловно, важно помочь им пережить зиму. Проблема в том, что энергосистема Украины
каждый год истощается", - заявил Рубио
журналистам.
Он добавил, что "именно поэтому мы ведём с ними переговоры об оборонительном оружии для защиты энергосистемы, и я знаю, что мы постоянно обсуждаем технические вопросы по конкретному оборудованию, но в конечном итоге это оборудование уничтожается через неделю после установки. Это остаётся проблемой, и так было последние два-три года".