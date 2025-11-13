https://ria.ru/20251113/spetstekhnika-2054767990.html
Свыше 550 единиц спецтехники обслужат федтрассы в Подмосковье зимой
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 550 единиц спецтехники обеспечат зимнее обслуживание федеральных трасс в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, дорожные службы ФКУ "Центравтомагистраль" заготовили более 230 тысяч тонн противогололедных материалов и организовали работу 38 пескобаз для обеспечения безаварийного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Подмосковья. Парк специальной дорожной техники для очистки автодорог от снега и льда насчитывает 570 единиц.
С целью мониторинга дорожной обстановки на подведомственной федеральной сети дорог функционирует 90 метеостанций, состояние проезда контролируется с помощью 120 видеокамер. Данные о погодной обстановке, состоянии покрытия, температуре, осадках, плотности транспортного потока в онлайн-режиме поступают на пульт оперативного дежурного в ситуационный центр.
В ведомстве отметили, что в ведении ФКУ "Центарвтомагистраль" находятся следующие федеральные трассы в Московской области: М-2 "Крым", М-4 "Дон" (старое направление), М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-10 "Россия", А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, А-106 Рублево-Успенское, А-108 "Московское большое кольцо", А-109 "Ильинское", А-110 подъездная дорога к объекту "Семеновское", А-112 Чепелово-Вельяминово, Р-22 "Каспий".