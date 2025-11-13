Свыше 550 единиц спецтехники обслужат федтрассы в Подмосковье зимой

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 550 единиц спецтехники обеспечат зимнее обслуживание федеральных трасс в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожные службы ФКУ "Центравтомагистраль" заготовили более 230 тысяч тонн противогололедных материалов и организовали работу 38 пескобаз для обеспечения безаварийного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Подмосковья. Парк специальной дорожной техники для очистки автодорог от снега и льда насчитывает 570 единиц.

С целью мониторинга дорожной обстановки на подведомственной федеральной сети дорог функционирует 90 метеостанций, состояние проезда контролируется с помощью 120 видеокамер. Данные о погодной обстановке, состоянии покрытия, температуре, осадках, плотности транспортного потока в онлайн-режиме поступают на пульт оперативного дежурного в ситуационный центр.