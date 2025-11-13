Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 13 ноября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Даниловку в Днепропетровской области и Синельниково в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и три буксира. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 157 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.