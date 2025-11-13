Тридцать лет на тропе правосудия: отец боролся за справедливость для дочери

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Летом 1982 года во французской семье случилось горе — 14-летняя девочка погибла в доме своего отчима в Германии. Местные власти быстро закрыли дело из-за недостаточного состава преступления, но отец ребенка решил иначе. Андре Бамберски не стал мстить самолично — он выбрал куда более долгий и мучительный путь.

Тридцать лет он добивался одного: чтобы виновный предстал перед судом. И в конце концов добился своего — правда, методом, который потряс всю Европу.

Развод, который изменил все

История началась в 70-е годы, когда молодой бухгалтер Андре Бамберски работал в Марокко, в Касабланке. Там он жил со своей женой Даниэль Гоннин и двумя детьми — старшей дочкой Калинкой и младшим сыном. Там же семья познакомилась с немецким врачом-кардиологом Дитером Кромбахом, который работал в консульстве Германии.

Все рухнуло в одночасье: Даниэль и Кромбах начали тайный роман . Оба бросили свои семьи и в 1977-м поженились. Дети Бамберски, в том числе Калинка, переехали жить к матери и отчиму в немецкий городок Линдау на берегу Боденского озера.

Калинка Бамберски со своим отчимом Дитером Кромбахом

К лету 1982 года 14-летняя Калинка училась во франкоязычной школе-пансионе в Фрайбурге. Она была общительной, светловолосой девочкой с голубыми глазами, но чувствовала себя одинокой — едва говорила по-немецки и скучала по отцу. С нетерпением ждала августа, когда должна была вернуться жить к нему в пригород Тулузы.

Дом врача-кардиолога Дитера Кромбаха в Германии

Калинка каталась на виндсерфинге по Боденскому озеру 9 июля 1982-го. Вечером рано легла спать. На следующее утро Кромбах нашел падчерицу мертвой в ее постели. Около 10:30 утра телефон зазвонил в доме Андре Бамберски под Тулузой. Его бывшая жена сообщила страшную новость.

Отец, который не поверил

Для Бамберски шок от смерти дочери усугублялся полной загадочностью произошедшего. Вскрытие показало странные детали. Как сообщает NBC News, Кромбах утверждал, что накануне вечером сделал Калинке "укрепляющий укол", который, по его словам, часто применял для близких.

Калинка Бамберски со своим отцом Андре Бамберски

Результаты вскрытия вызвали у Андре подозрения. Он настоял на дополнительном расследовании. Новые экспертизы в Германии установили : инъекция была сделана непосредственно перед смертью девочки, а не за несколько часов, как утверждал Кромбах.

В 1983-м отчаявшийся Бамберски пошел на крайний шаг — начал раздавать в Линдау листовки, обвиняя Кромбаха в совершении преступления. Отчим подал в суд за клевету и выиграл дело — получил компенсацию в 500 тысяч немецких марок.

Андре Бамберски во время молчаливой демонстрации в защиту своей дочери Калинки, убитой отчимом Дитером Кромбахом, Тулуз, Франция, 2002 год

Бамберски отказался платить. Он нанял известного немецкого адвоката Рольфа Босси, чтобы добиться суда над Кромбахом. Но в 1987-м Высший региональный суд в Мюнхене постановил : недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что инъекция стала причиной гибели.

Один против системы

Андре не сдался. Тело Калинки эксгумировали в 1985-м, но новых анализов провести не удалось — часть материала для экспертизы отсутствовала. Французские врачи указали на низкое качество первоначальных токсикологических исследований.

Калинка Бамберски со своей семьей

В 1995-м, после интенсивного лоббирования со стороны Бамберски, французский суд заочно приговорил Кромбаха к 15 годам тюрьмы за "умышленное причинение телесных повреждений, повлекшее непреднамеренную смерть". Но немецкие власти отказались его экстрадировать, сославшись на недостаточность доказательств.

Кромбах спокойно продолжал жить в Германии. Работал врачом, держал лодку в яхт-клубе Линдау, состоял в конном клубе.

Темное прошлое врача

А между тем о Кромбахе становилось известно все больше тревожных фактов. Еще в 70-е его подозревали в причастности к смерти первой жены, которая умерла в 24 года. Но обвинения не были предъявлены.

В 1997-м немецкий суд признал Кромбаха виновным в том, что тот допустил противоправные действия интимного характера в отношении несовершеннолетней пациентки в своем кабинете. Врач получил два года условно и лишился медицинской лицензии.

После приговора перед зданием суда собрались возмущенные протестующие — в том числе шесть женщин, заявивших , что тоже пострадали от Кромбаха.

Погоня длиною в жизнь

К 1999-му Бамберски уволился с работы, чтобы посвятить себя делу полностью. Андре разъезжал по полицейским участкам и таможенным постам в Австрии и Швейцарии, раздавая фотографии Кромбаха и папки с газетными вырезками. Иногда его принимали как сумасшедшего, иногда — вежливо выслушивали и обещали помочь.

Табличка на въезде в Линденау, недалеко от дома немецкого врача-кардиолога Дитера Кромбаха в Германии

В 2000-м удача улыбнулась: австрийский полицейский в поезде узнал Кромбаха по фотографии и арестовал. Кромбах провел три недели в тюрьме... И был выпущен — австрийский судья согласился с доводами адвоката о незаконности французского заочного процесса и освободил его.

Новый удар последовал в 2001-м: Европейский суд по правам человека в Страсбурге отменил приговор Кромбаху, признав заочные процессы во Франции "несправедливыми", поскольку обвиняемый "не имел возможности защищаться". Франция выплатила Кромбаху компенсацию в 100 тысяч франков — около 20 тысяч долларов.

Отчаянный шаг

Годы шли. Бамберски понимал: срок давности истекает в 2012 году. NBC News сообщает , что именно это подтолкнуло его к решительным действиям. Семнадцатого октября 2009-го, около четырех утра, 74-летний Кромбах был серьезно избит тремя мужчинами в своем доме в баварском городке Шайдегг. Его связали, погрузили в машину и доставили во французский Мюлуз, где оставили прикованным к забору возле полицейского участка.

Через несколько дней Бамберски сделал заявление : "Я дал свое согласие 9 октября 2009 года на то, чтобы Кромбаха доставили во Францию". Вскоре его арестовали с 19 тысячами евро — суммой, которую он собирался заплатить похитителям.

Германия потребовала вернуть Кромбаха и экстрадировать Бамберски. Франция отказала.

Наконец — суд

В марте 2011-го в Париже начался необычный процесс. Две страны, два мужчины, обоим за семьдесят.

На суде выступили несколько женщин, заявивших, что в подростковом возрасте подвергались насилию со стороны Кромбаха, после того как он вводил им некое вещество под видом медицинских инъекций. Новые анализы тканей Калинки, проведенные современными методами, выявили следы сильнодействующего седативного препарата, указывающего, что девочку ввели в бессознательное состояние 9 июля 1982-го.

Андре Бамберски разговаривает с журналистами во время суда над Дитером Кромбахом в Париже, 2011 год

Даже мать Калинки, Даниэль Гоннин, которая раньше защищала мужа, изменила позицию. Она заявила : немецкий врач регулярно давал падчерице препараты, чтобы уложить ее спать.

Спустя 29 лет после происшествия, 22 октября 2011-го, суд признал 76-летнего Кромбаха виновным в "причинении умышленных телесных повреждений, повлекших непреднамеренную смерть". Приговор — 15 тюрьмы.

Цена справедливости

Самого Бамберски судили за похищение. В 2014 году суд в Мюлузе приговорил его к одному году условно.

Зарисовка Дитера Кромбаха в зале суда

История имела печальный финал. В феврале 2020-го, после девяти лет заключения и нескольких попыток обжалования, Кромбах был освобожден по медицинским показаниям. Через семь месяцев, 12 сентября 2020-го, он скончался в доме престарелых