Татарстан и Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества

КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Татарстан и китайская провинция Чжэцзян заинтересованы в расширении межрегионального экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в КНР, в ходе которой проходят его встречи с руководством отдельных провинций и промышленных компаний. В частности, состоялись переговоры с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем.
"Мы бы хотели развивать более тесные отношения с вашей провинцией, в первую очередь, в области экономики", - цитирует пресс-служба слова Минниханова в ходе встречи.
Глава Татарстана отметил, что сегодня российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Китай - главный партнер России по объему двусторонней торговли. Татарстан, как один из регионов РФ, по его словам, вносит свой вклад в укрепление этого.
"У нашей республики подписано восемь соглашений с китайскими провинциями. Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 миллиарда долларов", - напомнил руководитель региона, подчеркнув, что в последние годы именно Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики.
Вице-губернатор провинции Чжэцзян отметил взаимный интерес к расширению межрегионального сотрудничества. По его словам, предприятия, которые глава Татарстана посещает в рамках его визита в КНР, - одни из самых технологичных.
По информации пресс-службы, во время посещения штаб-квартиры компании LinGin (подразделение китайского промышленного холдинга Geely Holding Group) Минниханов ознакомился с разрабатываемыми комплексными решениями для автомобильной отрасли. Ему продемонстрировали систему голографического отображения нового поколения для автомобильных кабин, систему дополненной реальности (AR) для проекционных дисплеев. Также глава Татарстана протестировал технологии электронного рулевого управления Steer by Wire от компании Shibao. Технология предусматривает передачу управляющих воздействий от водителя к исполнительным механизмам посредством электрических сигналов без прямой механической связи.