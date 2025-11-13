Татарстан и Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества

КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Татарстан и китайская провинция Чжэцзян заинтересованы в расширении межрегионального экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в КНР, в ходе которой проходят его встречи с руководством отдельных провинций и промышленных компаний. В частности, состоялись переговоры с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем.

"Мы бы хотели развивать более тесные отношения с вашей провинцией, в первую очередь, в области экономики", - цитирует пресс-служба слова Минниханова в ходе встречи.

Глава Татарстана отметил, что сегодня российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Китай - главный партнер России по объему двусторонней торговли. Татарстан, как один из регионов РФ, по его словам, вносит свой вклад в укрепление этого.

"У нашей республики подписано восемь соглашений с китайскими провинциями. Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 миллиарда долларов", - напомнил руководитель региона, подчеркнув, что в последние годы именно Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики.

Вице-губернатор провинции Чжэцзян отметил взаимный интерес к расширению межрегионального сотрудничества. По его словам, предприятия, которые глава Татарстана посещает в рамках его визита в КНР, - одни из самых технологичных.