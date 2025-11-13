Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества - РИА Новости, 13.11.2025
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:42 13.11.2025
Татарстан и Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества
Татарстан и Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества - РИА Новости, 13.11.2025
Татарстан и Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества
Татарстан и китайская провинция Чжэцзян заинтересованы в расширении межрегионального экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:42:00+03:00
2025-11-13T19:42:00+03:00
республика татарстан
китай
чжэцзян
россия
рустам минниханов
китай
чжэцзян
россия
китай, чжэцзян, россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Китай, Чжэцзян, Россия, Рустам Минниханов
Татарстан и Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества

Татарстан и провинция Чжэцзян в КНР заинтересованы в расширении сотрудничества

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Татарстан и китайская провинция Чжэцзян заинтересованы в расширении межрегионального экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в КНР, в ходе которой проходят его встречи с руководством отдельных провинций и промышленных компаний. В частности, состоялись переговоры с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем.
Автомобили у официального дилерского центра Chery - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Chery рассматривает Татарстан в качестве площадки для сотрудничества
Вчера, 18:59
"Мы бы хотели развивать более тесные отношения с вашей провинцией, в первую очередь, в области экономики", - цитирует пресс-служба слова Минниханова в ходе встречи.
Глава Татарстана отметил, что сегодня российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Китай - главный партнер России по объему двусторонней торговли. Татарстан, как один из регионов РФ, по его словам, вносит свой вклад в укрепление этого.
"У нашей республики подписано восемь соглашений с китайскими провинциями. Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 миллиарда долларов", - напомнил руководитель региона, подчеркнув, что в последние годы именно Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики.
Вице-губернатор провинции Чжэцзян отметил взаимный интерес к расширению межрегионального сотрудничества. По его словам, предприятия, которые глава Татарстана посещает в рамках его визита в КНР, - одни из самых технологичных.
По информации пресс-службы, во время посещения штаб-квартиры компании LinGin (подразделение китайского промышленного холдинга Geely Holding Group) Минниханов ознакомился с разрабатываемыми комплексными решениями для автомобильной отрасли. Ему продемонстрировали систему голографического отображения нового поколения для автомобильных кабин, систему дополненной реальности (AR) для проекционных дисплеев. Также глава Татарстана протестировал технологии электронного рулевого управления Steer by Wire от компании Shibao. Технология предусматривает передачу управляющих воздействий от водителя к исполнительным механизмам посредством электрических сигналов без прямой механической связи.
Женщина с собакой на собачьей площадке в Грачевском парке - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Разработчик рассказал о нацстандарте инфраструктуры для выгула собак
Вчера, 09:51
 
Республика ТатарстанКитайЧжэцзянРоссияРустам Минниханов
 
 
