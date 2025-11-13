Рейтинг@Mail.ru
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха - РИА Новости, 13.11.2025
Краснодарский край
 
12:20 13.11.2025
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха
сочи
сочи
Краснодарский край, Сочи
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха

Обновленные благоустроенные зеленые зоны для отдыха появились в районах Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВид с Международного аэропорта Сочи на улицу Костромскую поселка Молдовка
Вид с Международного аэропорта Сочи на улицу Костромскую поселка Молдовка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Вид с Международного аэропорта Сочи на улицу Костромскую поселка Молдовка. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 ноя – РИА Новости. Обновленные благоустроенные зеленые зоны для отдыха появилась в Адлерском и Хостинском районах Сочи, еще одна зона для отдыха гостей курорта появится до конца года в Лазаревском районе города, сообщили в мэрии Сочи.
"В городе появилась новая точка притяжения – более 300 метров благоустроенной территории с удобной пешеходной зоной, современной парковой мебелью и уютной атмосферой… В Лазаревском районе до конца года завершатся работы в сквере "Тормахов", а в Хостинском районе открылся парк 50 лет Победы, также готовится к открытию сквер на улице Чекменева", - сообщили в городской администрации.
Как отмечается, в обновленной зоне уложили новую брусчатку на площади порядка 1700 квадратных метров. Для отдыха гостей и горожан установлено более 30 единиц новой парковой мебели. В сквере установили 63 новых энергоэффективных светильника. Особое внимание уделили озеленению территории - в рамках работ высадили более 800 растений, включая такие виды, как агапантус, акант и плющ.
Такие проекты помогают привлекать туристов в регион, а также формировать у жителей и гостей курорта новую культуру отдыха, мотивируют людей всех возрастов вести здоровый и активный образ жизни, подчеркнули в администрации.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани
12 ноября, 21:25
 
Краснодарский крайСочи
 
 
