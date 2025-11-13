https://ria.ru/20251113/sochi-2054714105.html
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха - РИА Новости, 13.11.2025
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха
Обновленные благоустроенные зеленые зоны для отдыха появилась в Адлерском и Хостинском районах Сочи, еще одна зона для отдыха гостей курорта появится до конца года в Лазаревском районе города
сочи
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха
Обновленные благоустроенные зеленые зоны для отдыха появились в районах Сочи
КРАСНОДАР, 13 ноя – РИА Новости. Обновленные благоустроенные зеленые зоны для отдыха появилась в Адлерском и Хостинском районах Сочи, еще одна зона для отдыха гостей курорта появится до конца года в Лазаревском районе города, сообщили в мэрии Сочи.
"В городе появилась новая точка притяжения – более 300 метров благоустроенной территории с удобной пешеходной зоной, современной парковой мебелью и уютной атмосферой… В Лазаревском районе до конца года завершатся работы в сквере "Тормахов", а в Хостинском районе открылся парк 50 лет Победы, также готовится к открытию сквер на улице Чекменева", - сообщили в городской администрации.
Как отмечается, в обновленной зоне уложили новую брусчатку на площади порядка 1700 квадратных метров. Для отдыха гостей и горожан установлено более 30 единиц новой парковой мебели. В сквере установили 63 новых энергоэффективных светильника. Особое внимание уделили озеленению территории - в рамках работ высадили более 800 растений, включая такие виды, как агапантус, акант и плющ.
Такие проекты помогают привлекать туристов в регион, а также формировать у жителей и гостей курорта новую культуру отдыха, мотивируют людей всех возрастов вести здоровый и активный образ жизни, подчеркнули в администрации.