Коммунальные службы Смоленска завершили подготовку к зиме - РИА Новости, 13.11.2025
Смоленская область
 
20:09 13.11.2025
Коммунальные службы Смоленска завершили подготовку к зиме
Коммунальные службы Смоленска завершили подготовку к зиме
2025
Смоленская область
Коммунальные службы Смоленска завершили подготовку к зиме

Коммунальные службы Смоленска завершили подготовку к зиме
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Коммунальные службы Смоленска завершили плановую подготовку к зимнему периоду, сформировав комплексный парк специализированной техники численностью более 60 единиц и создав значительные запасы противогололедных материалов, сообщает пресс-служба администрации города.
Муниципальное учреждение "Зеленстрой", отвечающее за содержание общественных пространств, подготовило 24 единицы техники, включая семь комбинированных дорожных машин, восемь тракторов и погрузчиков, а также маневренные машины для труднодоступных мест и самосвалы для вывоза снега.
СОГБУ "Смоленскавтодор", обеспечивающее содержание улично-дорожной сети, располагает 21 комбинированной дорожной машиной. На сегодняшний день уже переоборудовано шесть комбинированных дорожных машин – по две для работы в каждом районе города, до конца недели будет завершено переоборудование всего парка.
"Городская управляющая компания" подготовила 16 единиц спецтехники для обслуживания дворовых территорий и создала запас в 400 кубических метров противогололедных материалов при объеме закупленной соли 20 тонн.
"На данный момент мы уже полностью сформировали парки специализированной техники и организовали значительные запасы реагентов для оперативного реагирования при выпадении снега и наступлении заморозков. Особое внимание уделяем синхронизации работы всех служб – от очистки магистральных трасс до содержания дворовых территорий. Уже сейчас начинаем составлять планы взаимодействия между населением и коммунальщиками", – подчеркнул глава города Александр Новиков
К зимнему сезону также полностью готова техника других управляющих компаний и управлений администрации города по районам Смоленска.
Смоленская область
 
 
