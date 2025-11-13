Экс-депутат Рады назвал коррупционное дело на Украине сигналом Зеленскому

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине вокруг компании "Энергоатом" и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича - это своего рода сигнал Киеву от Вашингтона, чтобы украинские власти были сговорчивее на переговорах с Москвой, в противном случае всплывут материалы против самого Зеленского и он покинет свой пост, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"Без американцев это дело (коррупционный скандал на Украине - ред.) точно не обошлось. Потому что НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) – структуры, которые создавались американцами. Они как были под контролем ФБР , так и остаются... Там есть даже действующий офицер ФБР, который в той или иной мере контролирует работу этих органов. Связи и контроля над этими структурами американцы не потеряли. Хотя эти структуры создавали (американские) демократы, но при республиканцах контроль остался", - заявил Килинкаров

По его оценке, это дело – метод давления Вашингтона на Киев , чтобы тот шел на уступки в переговорах с Москвой . "Украинская сторона в лице Зеленского вместе с европейскими глобалистами месяц назад убеждали (президента США Дональда Трампа , что они в состоянии изменить ситуацию на поле боя и взяли на себя определенные обязательства, которые реализовать не смогли. Трамп дал время, чтобы каждая из сторон продемонстрировала свой успех на поле боя. Сегодня очевидно, какая сторона побеждает, какая проигрывает. Соответственно, абсолютно логично, что проигрывающая сторона должна идти на определенные уступки", - описал Килинкаров логику Вашингтона.

По его данным, сейчас офис Зеленского ведет активные переговоры с НАБУ, а возможно, и со стоящими за ним американскими кураторами на предмет того, как остановить скандал. Если Зеленский не пойдет на уступки, скандал продолжит развиваться, отметил собеседник агентства. "Обратите внимание, как по чуть-чуть, дозированно вбрасываются аудиозаписи. Пока там только в одном фрагменте косвенно появляется Зеленский… Если он согласится на определенные политические уступки, возможно, мы не увидим пленок с участием Зеленского. Если он не согласится, мы пройдем точку невозврата - увидим там не только пленки Зеленского, но и достаточно серьезные процессы внутри самой Украины, вплоть до отставки правительства и переформатирования власти на Украине", - сказал Килинкаров.

Что касается ухода Зеленского, то в целом это вопрос времени, считает экс-депутат Рады. "Он уже отработанный материал. Уже образ лидера давно померк, осталось только придорожная пыль", - считает политик.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.