Украинские военные сидят на позициях по полгода
Украинские военные сидят на позициях по полгода - РИА Новости, 13.11.2025
Украинские военные сидят на позициях по полгода
Украинские военные сидят на позициях более чем по полгода, потому что их некому сменить, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военные сидят на позициях по полгода
Боевики ВСУ более чем по полгода сидят на позициях, потому что их некому сменить