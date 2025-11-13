Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные сидят на позициях по полгода - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 13.11.2025
Украинские военные сидят на позициях по полгода
Украинские военные сидят на позициях более чем по полгода, потому что их некому сменить, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные сидят на позициях по полгода

Боевики ВСУ более чем по полгода сидят на позициях, потому что их некому сменить

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные сидят на позициях более чем по полгода, потому что их некому сменить, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Боевики ВСУ более чем по полгода сидят на позициях, и их некому сменить из-за низкой укомплектованности", - сказал собеседник агентства.
К такому выводу, по его словам, можно прийти, проанализировав среднее время нахождения на позициях, и укомплектованность в боевых подразделениях ВСУ.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
