Рейтинг@Mail.ru
Нынешние политики в Европе утратили навыки дипломатии, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 13.11.2025 (обновлено: 11:13 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/shoygu-2054660371.html
Нынешние политики в Европе утратили навыки дипломатии, заявил Шойгу
Нынешние политики в Европе утратили навыки дипломатии, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Нынешние политики в Европе утратили навыки дипломатии, заявил Шойгу
Нынешнее поколение политиков в Европе напрочь утратило не только навыки дипломатии, но и чувство такта, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:12:00+03:00
2025-11-13T11:13:00+03:00
в мире
европа
россия
сергей шойгу
марк рютте
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_0:101:2904:1734_1920x0_80_0_0_c112e7f3167795a45fde8a578b60adf8.jpg
https://ria.ru/20251113/shoygu-2054659566.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ee7d637317438f2103fd74a507ab1395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сергей шойгу, марк рютте, владимир путин, нато
В мире, Европа, Россия, Сергей Шойгу, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
Нынешние политики в Европе утратили навыки дипломатии, заявил Шойгу

Шойгу: нынешние политики в Европе напрочь утратили навыки дипломатии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Нынешнее поколение политиков в Европе напрочь утратило не только навыки дипломатии, но и чувство такта, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что он перестал обращать внимание на выступления президента России Владимира Путина.
"Это касается не только генерального секретаря Марка Рютте, но и многих представителей нынешнего поколения политиков в Европе, напрочь утративших не только навыки дипломатии, но и чувство такта", - сказал Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Россия ждет от США ответа на предложение по ДСНВ, заявил Шойгу
Вчера, 08:02
 
В миреЕвропаРоссияСергей ШойгуМарк РюттеВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала