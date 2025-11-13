https://ria.ru/20251113/shkolniki-2054675142.html
Ракова рассказала, как школьники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Школьники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ на столичном предпрофессиональном экзамене, регистрация открыта, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Московское образование создает все условия для углубленной подготовки выпускников к итоговым экзаменам. Мы также стараемся предоставить ребятам возможности улучшить свой результат для успешного поступления в ведущие вузы. Например, столичные одиннадцатиклассники могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении более чем в 30 вузов страны. Такую возможность дает московский предпрофессиональный экзамен", - рассказала Ракова
Она отметила, что участники конкурса могут показать свои навыки и знания в инженерном, медицинском, кадетском, психолого-педагогическом, предпринимательском, медиа и IТ-направлении.
"Присоединиться могут и ребята из других городов, для них мы предусмотрели очно-дистанционный формат. Зарегистрироваться на экзамен можно до первого декабря. В прошлом году в конкурсе поучаствовали более 33 тысяч человек из 32 регионов страны", - уточнила Ракова.
Она подчеркнула, что по итогам около пяти тысяч московских школьников стали победителями и призерами и получили дополнительные баллы при поступлении.
"Конкурс межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" пройдет с 8 декабря по 20 марта и будет состоять из двух этапов - теоретического и практического", - добавила заммэра.