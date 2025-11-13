Ракова рассказала, как школьники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Школьники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ на столичном предпрофессиональном экзамене, регистрация открыта, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московское образование создает все условия для углубленной подготовки выпускников к итоговым экзаменам. Мы также стараемся предоставить ребятам возможности улучшить свой результат для успешного поступления в ведущие вузы. Например, столичные одиннадцатиклассники могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении более чем в 30 вузов страны. Такую возможность дает московский предпрофессиональный экзамен", - рассказала Ракова

Она отметила, что участники конкурса могут показать свои навыки и знания в инженерном, медицинском, кадетском, психолого-педагогическом, предпринимательском, медиа и IТ-направлении.

"Присоединиться могут и ребята из других городов, для них мы предусмотрели очно-дистанционный формат. Зарегистрироваться на экзамен можно до первого декабря. В прошлом году в конкурсе поучаствовали более 33 тысяч человек из 32 регионов страны", - уточнила Ракова.

Она подчеркнула, что по итогам около пяти тысяч московских школьников стали победителями и призерами и получили дополнительные баллы при поступлении.