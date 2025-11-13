Артамонов: В Липецкой области построят школу искусств в рамках нацпроекта

ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. В поселке Солидарность Елецкого округа Липецкой области планируется строительство школы искусств, проект уже получил одобрение министерства культуры России и будет реализован в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в новом здании появятся хореографические и театральные отделения, а также собственный концертный зал. Строительство начнется в 2026 году и позволит решить проблему нехватки площадей в существующем учреждении 1963 года постройки.

Артамонов также отметил, что в регионе продолжается оснащение детских школ искусств современным оборудованием. В 2026 году музыкальные инструменты и учебные материалы получат шесть учреждений, в 2027 году – еще семь. Это позволит обеспечить равный доступ к качественному творческому образованию как в Липецке, так и в районах области.