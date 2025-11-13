Рейтинг@Mail.ru
Шандалович: важно сконцентрироваться на стимулировании карельской экономики - РИА Новости, 13.11.2025
13:13 13.11.2025
Шандалович: важно сконцентрироваться на стимулировании карельской экономики
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал проект первого чтения регионального бюджета, по его мнению, важно...
Шандалович: важно сконцентрироваться на стимулировании карельской экономики

Лесное озеро в Республике Карелия
Лесное озеро в Республике Карелия. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал проект первого чтения регионального бюджета, по его мнению, важно сконцентрироваться на стимулировании экономики и развитии инфраструктуры, сообщает пресс-служба регпарламента.
На заседании Законодательного Собрания депутаты большинством голосов поддержали в первом чтении проект закона "О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Гора Паасонвуори в Карелии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Шандалович объявил об образовании деревни Кумсагуба в Карелии
21 октября, 15:47
Шандалович отметил, что приоритеты, которые легли в основу проекта финансового документа, – это исполнение всех социальных обязательств, поддержка участников СВО, многодетных семей и повышение качества жизни граждан.
Спикер Закосбрания обратил внимание на бюджетную динамику. За пять лет доходы региона выросли почти в два раза – до 78,2 миллиарда рублей.
Шандалович также сказал, что сохраняется санкционное давление, и для региона оно имеет значение.
"В этих условиях сохранять прежние темпы роста по инвестициям, по доходам – задача амбициозная, но важная и нужная для всех нас. Именно поэтому мы должны быть максимально сконцентрированы на ключевой цели: стимулировании экономики и развитии инфраструктуры. Это – залог уверенного будущего нашей северной республики и благополучия наших жителей", – отметил Шандалович по итогам голосования, его слова приводит пресс-служба Заксобрания.
По словам спикера парламента, впереди – работа над поправками к проекту бюджета, рассмотрение законопроекта во втором и окончательном чтениях.
"Мы должны тщательно проанализировать предложения, принять точные и правильные решения", – подчеркнул Шандалович.
Второе чтение законопроекта запланировано на 4 декабря. Срок внесения поправок – до 28 ноября.
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Камчатка получит более миллиарда рублей на закупку мазута
16 октября, 16:08
 
Экономика Республика Карелия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
