Шандалович: важно сконцентрироваться на стимулировании карельской экономики

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал проект первого чтения регионального бюджета, по его мнению, важно сконцентрироваться на стимулировании экономики и развитии инфраструктуры, сообщает пресс-служба регпарламента.

На заседании Законодательного Собрания депутаты большинством голосов поддержали в первом чтении проект закона "О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Шандалович отметил, что приоритеты, которые легли в основу проекта финансового документа, – это исполнение всех социальных обязательств, поддержка участников СВО, многодетных семей и повышение качества жизни граждан.

Спикер Закосбрания обратил внимание на бюджетную динамику. За пять лет доходы региона выросли почти в два раза – до 78,2 миллиарда рублей.

Шандалович также сказал, что сохраняется санкционное давление, и для региона оно имеет значение.

"В этих условиях сохранять прежние темпы роста по инвестициям, по доходам – задача амбициозная, но важная и нужная для всех нас. Именно поэтому мы должны быть максимально сконцентрированы на ключевой цели: стимулировании экономики и развитии инфраструктуры. Это – залог уверенного будущего нашей северной республики и благополучия наших жителей", – отметил Шандалович по итогам голосования, его слова приводит пресс-служба Заксобрания.

По словам спикера парламента, впереди – работа над поправками к проекту бюджета, рассмотрение законопроекта во втором и окончательном чтениях.

"Мы должны тщательно проанализировать предложения, принять точные и правильные решения", – подчеркнул Шандалович.