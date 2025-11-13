Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили четыре беспилотника над морем
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 13.11.2025
В Севастополе сбили четыре беспилотника над морем
В Севастополе сбили четыре беспилотника над морем - РИА Новости, 13.11.2025
В Севастополе сбили четыре беспилотника над морем
Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сбиты четыре БПЛА над морем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
2025
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе сбили четыре беспилотника над морем

Развожаев: в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбиты 4 БПЛА

Командный пункт. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сбиты четыре БПЛА над морем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега", - написал Развожаев в Telegram-канале.
По его словам, согласно информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
12.11.2025
Средства ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА
12 ноября, 07:22
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
