Устроившая голодовку мать погибшего в Нови-Саде приняла медпомощь - РИА Новости, 13.11.2025
02:27 13.11.2025
Устроившая голодовку мать погибшего в Нови-Саде приняла медпомощь
в мире
сербия
александр вучич
патриарх сербский порфирий
сербия
в мире, сербия, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Устроившая голодовку мать погибшего в Нови-Саде приняла медпомощь

Мать погибшего в Нови-Саде спустя десять дней голодовки приняла медпомощь

© Фото : соцсетиДияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : соцсети
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Устроившая голодовку мать погибшего в Нови-Саде при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, приняла медпомощь после 10 дней голодовки, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, проводит у скупщины голодовку со 2 ноября. Она требует привести к ответственности виновных в трагедии и досрочных выборов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Вучич призвал мать погибшего в Нови-Саде прекратить голодовку
4 ноября, 01:43
"Она в данный момент выходит из больницы и возвращается на то же место, но решающее значение имеет то, что она приняла лечение, и все мы, кто обеспокоен ее здоровьем, можем быть намного спокойнее", - заявил Вучич в эфире TV Informer вечером в среду.
Ранее он приглашал Хрку на беседу в свою администрацию, но она отказалась и позвала его выйти на улицу к ней и "к людям".
Вокруг ее палатки у ограждения перед парламентом ежедневно собираются протестующие. С другой стороны ограждения, на площади перед парламентом Сербии расположен палаточный лагерь сторонников властей, прозванный "Чацилендом".
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Протесты в Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде
6 сентября, 00:34
 
В миреСербияАлександр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
