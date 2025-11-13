Устроившая голодовку мать погибшего в Нови-Саде приняла медпомощь

БЕЛГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Устроившая голодовку мать погибшего в Нови-Саде при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, приняла медпомощь после 10 дней голодовки, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, проводит у скупщины голодовку со 2 ноября. Она требует привести к ответственности виновных в трагедии и досрочных выборов.

"Она в данный момент выходит из больницы и возвращается на то же место, но решающее значение имеет то, что она приняла лечение, и все мы, кто обеспокоен ее здоровьем, можем быть намного спокойнее", - заявил Вучич в эфире TV Informer вечером в среду.

Ранее он приглашал Хрку на беседу в свою администрацию, но она отказалась и позвала его выйти на улицу к ней и "к людям".

Вокруг ее палатки у ограждения перед парламентом ежедневно собираются протестующие. С другой стороны ограждения, на площади перед парламентом Сербии расположен палаточный лагерь сторонников властей, прозванный "Чацилендом".

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.