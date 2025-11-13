Умяров прокомментировал игру российской сборной с командой Перу

Команда Валерия Карпина не проигрывает на протяжении 23 матчей, последний раз сборная России потерпела поражение в ноябре 2021 года, уступив в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Чили.