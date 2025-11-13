Рейтинг@Mail.ru
Умяров прокомментировал игру российской сборной с командой Перу
Футбол
 
18:43 13.11.2025
Умяров прокомментировал игру российской сборной с командой Перу
Умяров прокомментировал игру российской сборной с командой Перу - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Умяров прокомментировал игру российской сборной с командой Перу
Футболисты сборной России в первом тайме товарищеского матча с командой Перу спокойно справлялись с соперниками, сообщил РИА Новости полузащитник национальной... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Умяров прокомментировал игру российской сборной с командой Перу

Умяров: футболисты сборной в матче с Перу спокойно справлялись с соперниками

© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак" Наиль Умяров
Наиль Умяров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Спартак"
Наиль Умяров. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболисты сборной России в первом тайме товарищеского матча с командой Перу спокойно справлялись с соперниками, сообщил РИА Новости полузащитник национальной сборной Наиль Умяров.
Команда России под руководством Валерия Карпина в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью со сборной Перу со счетом 1:1. В составе сборной России гол на 18-й минуте забил капитан Александр Головин. У перуанцев отличился Алекс Валера (82).
"Нельзя сказать, что во время разминки были заметны какие-то серьезные проблемы, и по первому тайму все видели, что мы справлялись спокойно. Даже не знали, что гол нам забил игрок с фамилией Валера, не шутили про это", - сказал Умяров.
Команда Валерия Карпина не проигрывает на протяжении 23 матчей, последний раз сборная России потерпела поражение в ноябре 2021 года, уступив в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Чили.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Умяров заявил, что не знал об уходе Станковича из "Спартака"
11 ноября, 19:56
 
Футбол Наиль Умяров Александр Головин Валерий Карпин Товарищеские матчи Спорт
 
