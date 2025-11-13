Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Юношеская сборная России, составленная из игроков до 18 лет, разгромила сверстников из Иордании в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье.

Встреча, которая прошла в четверг на стадионе "Манавгат Ататюрк", завершилась со счетом 6:1. У победителей дубли оформили Матвей Иванов (11-я и 17-я минуты) и Александр Помалюк (38, 53), по одному мячу забили Глеб Пополитов (58) и Вадим Рассадин (78).