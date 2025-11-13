Рейтинг@Mail.ru
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:08 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/sbornaja-2054835429.html
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче
Юношеская сборная России, составленная из игроков до 18 лет, разгромила сверстников из Иордании в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в турецкой... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T18:08:00+03:00
2025-11-13T18:08:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/03/1562170386_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_762961b479aa2dd917e39696184777ef.jpg
/20251014/yunoshi-2048196153.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/03/1562170386_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_692e23b90b08bf2ff15a2cb6e437a60f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Футбол, Спорт
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче

Юношеская сборная России по футболу разгромила Иорданию в товарищеском матче

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбольные болельщики на стадионе
Футбольные болельщики на стадионе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбольные болельщики на стадионе. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Юношеская сборная России, составленная из игроков до 18 лет, разгромила сверстников из Иордании в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье.
Встреча, которая прошла в четверг на стадионе "Манавгат Ататюрк", завершилась со счетом 6:1. У победителей дубли оформили Матвей Иванов (11-я и 17-я минуты) и Александр Помалюк (38, 53), по одному мячу забили Глеб Пополитов (58) и Вадим Рассадин (78).
Команды двух стран этого возраста сыграли между собой впервые. Второй матч между соперниками запланирован на 15 ноября, он начнется в 13:00 мск.
Болельщики сборной России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Юношеская сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче
14 октября, 15:17
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала