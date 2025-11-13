https://ria.ru/20251113/sbornaja-2054835429.html
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче
Юношеская сборная России, составленная из игроков до 18 лет, разгромила сверстников из Иордании в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в турецкой... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T18:08:00+03:00
2025-11-13T18:08:00+03:00
2025-11-13T18:08:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/03/1562170386_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_762961b479aa2dd917e39696184777ef.jpg
/20251014/yunoshi-2048196153.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/03/1562170386_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_692e23b90b08bf2ff15a2cb6e437a60f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию в товарищеском матче
Юношеская сборная России по футболу разгромила Иорданию в товарищеском матче
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Юношеская сборная России, составленная из игроков до 18 лет, разгромила сверстников из Иордании в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье.
Встреча, которая прошла в четверг на стадионе "Манавгат Ататюрк", завершилась со счетом 6:1. У победителей дубли оформили Матвей Иванов (11-я и 17-я минуты) и Александр Помалюк (38, 53), по одному мячу забили Глеб Пополитов (58) и Вадим Рассадин (78).
Команды двух стран этого возраста сыграли между собой впервые. Второй матч между соперниками запланирован на 15 ноября, он начнется в 13:00 мск.