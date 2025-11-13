Рейтинг@Mail.ru
Санкции США не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2", заявил Рубио - РИА Новости, 13.11.2025
01:54 13.11.2025
Санкции США не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2", заявил Рубио
Санкции США не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2", заявил Рубио
в мире
сша
венгрия
будапешт
марко рубио
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сша
венгрия
будапешт
в мире, сша, венгрия, будапешт, марко рубио, алексей лихачев, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Марко Рубио, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Санкции США не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2", заявил Рубио

Рубио: санкции США не распространяются на строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Антироссийские санкции США не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Во время общения с журналистами главу госдепа спросили, будут ли исключения из антироссийских санкций в отношении Будапешта восстановлены полностью спустя год.
"Нет-нет... Есть вопрос атомной электростанции, которая уже находится на этапе строительства, и им нужно его завершить. Поскольку проектированием и строительством занимается российская компания, мы хотим, чтобы они смогли завершить проект, поскольку хотим, чтобы они были энергонезависимы", - сообщил он журналистам.
В августе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".
Рубио назвал срок исключений из антироссийских санкций США для Венгрии
В миреСШАВенгрияБудапештМарко РубиоАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
