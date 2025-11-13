https://ria.ru/20251113/sanktsii-2054635811.html
Санкции США не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2", заявил Рубио
Антироссийские санкции США не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
сша
венгрия
будапешт
марко рубио
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Рубио: санкции США не распространяются на строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии