Посольство Сирии в Лондоне возобновило работу - РИА Новости, 13.11.2025
14:25 13.11.2025
Посольство Сирии в Лондоне возобновило работу
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани объявил о возобновлении работы посольства САР в Великобритании, передает сирийское государственное агентство SANA.
2025
Флаг Сирии над посольством. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани объявил о возобновлении работы посольства САР в Великобритании, передает сирийское государственное агентство SANA.
"После долгих лет изоляции, навязанной... режимом Асада, мы сегодня вновь открываем сирийское посольство в Лондоне. Сирия возвращается в мир со своей свободной идентичностью", - цитирует агентство слова аш-Шибани.
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне
11 ноября, 05:01
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
