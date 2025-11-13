https://ria.ru/20251113/sana-2054754779.html
Посольство Сирии в Лондоне возобновило работу
Посольство Сирии в Лондоне возобновило работу - РИА Новости, 13.11.2025
Посольство Сирии в Лондоне возобновило работу
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани объявил о возобновлении работы посольства САР в Великобритании, передает сирийское государственное агентство SANA. РИА Новости, 13.11.2025
Посольство Сирии в Лондоне возобновило работу
SANA: посольство Сирии в Лондоне возобновило работу