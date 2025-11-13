Рейтинг@Mail.ru
В Карелии разбился Су-30
20:12 13.11.2025 (обновлено: 20:53 13.11.2025)
В Карелии разбился Су-30
Новости
республика карелия, су-30, происшествия
Республика Карелия, Су-30, Происшествия

В Карелии разбился Су-30

© РИА Новости / Михаил Голенков
Многофункциональный истребитель Су-30
Многофункциональный истребитель Су-30
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Многофункциональный истребитель Су-30. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Истребитель Су-30 разбился во время учебного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщило Минобороны.
"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", — говорится в заявлении.
На место крушения в Прионежском районе направили экстренные службы.
По информации главы региона Артура Парфенчикова, истребитель упал в лесной массив за пределами населенных пунктов.
На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане
Республика Карелия Су-30 Происшествия
 
 
