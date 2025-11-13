https://ria.ru/20251113/samolet-2054857112.html
В Карелии разбился Су-30
В Карелии разбился Су-30 - РИА Новости, 13.11.2025
В Карелии разбился Су-30
Истребитель Су-30 разбился во время учебного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:12:00+03:00
2025-11-13T20:12:00+03:00
2025-11-13T20:53:00+03:00
республика карелия
су-30
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889705178_0:74:3457:2019_1920x0_80_0_0_bcaea5f9c82953a92ed4f63364ae8636.jpg
https://ria.ru/20251111/sk-2054161127.html
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889705178_530:0:3261:2048_1920x0_80_0_0_c35f00e79d65ae17662e7c85f8bbc3a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, су-30, происшествия
Республика Карелия, Су-30, Происшествия
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Истребитель Су-30 разбился во время учебного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщило Минобороны.
«
"Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия
при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", — говорится в заявлении.
На место крушения в Прионежском районе направили экстренные службы.
По информации главы региона Артура Парфенчикова, истребитель упал в лесной массив за пределами населенных пунктов.