Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму - РИА Новости, 13.11.2025
15:49 13.11.2025
Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму
Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму - РИА Новости, 13.11.2025
Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после перевода из клиники обратно в тюрьму. РИА Новости, 13.11.2025
в мире, грузия, рустави, украина, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Рустави, Украина, Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму

Саакашвили опасается за свою жизнь после перевода из клиники в тюрьму

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после перевода из клиники обратно в тюрьму.
Пенитенциарная служба минюста Грузии 12 ноября сообщила, что Саакашвили ввиду улучшения самочувствия был переведен в тюрьму из клиники, где он находился с мая 2022 года. Бывший президент попал в медучреждение после длительной голодовки во время ареста. В 2022 году адвокаты и мать Саакашвили заявляли, что, по данным экспертизы, проведенной иностранными экспертами и медиками при аппарате омбудсмена Грузии, у политика было выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. Позже клинический директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе, где проходило лечение Саакашвили, заявил, что немецкая лаборатория "Лимбах" опровергла версию отравления тяжелыми металлами.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Саакашвили обязали выплатить 3,3 миллиона долларов по делу о растрате
29 сентября, 12:04
"Конечно же, без предупреждения меня доставили в тюрьму Рустави, где я встретился именно с теми людьми, которые отравили меня в марте 2022 года. Тогда я чудом выжил, и симптомы этого отравления сохраняются по сей день. Спасибо врачам "Вивамеда", которые боролись за мою жизнь", - зачитал журналистам письмо Саакашвили его адвокат Вахо Барабашвили.
При этом политик выразил опасения за свою жизнь после перевода в тюрьму из клиники. "Почему меня вернули к палачам именно сейчас? Это потому, что они хотят запугать моих многочисленных сторонников. Во-вторых, это посылает конкретный сигнал Западу и Украине, где я все еще являюсь председателем совета реформ Зеленского. Дело в том, что (Бидзина - ред.) Иванишвили (основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" - ред.) взял на себя обязательство сохранить мне жизнь, и теперь этим шагом он говорит европейцам и американцам, что это обещание, как и все остальные, больше не в силе", - говорится в письме.
Саакашвили обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.
На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбуждено еще одно дело, по которому ему будет предъявлено обвинение по факту призыва к свержению власти.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ГП Грузии предъявит Саакашвили обвинение в призывах к свержению власти
6 ноября, 13:33
 
