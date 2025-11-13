Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму

ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после перевода из клиники обратно в тюрьму.

Пенитенциарная служба минюста Грузии 12 ноября сообщила, что Саакашвили ввиду улучшения самочувствия был переведен в тюрьму из клиники, где он находился с мая 2022 года. Бывший президент попал в медучреждение после длительной голодовки во время ареста. В 2022 году адвокаты и мать Саакашвили заявляли, что, по данным экспертизы, проведенной иностранными экспертами и медиками при аппарате омбудсмена Грузии, у политика было выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. Позже клинический директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе, где проходило лечение Саакашвили, заявил, что немецкая лаборатория "Лимбах" опровергла версию отравления тяжелыми металлами.

"Конечно же, без предупреждения меня доставили в тюрьму Рустави , где я встретился именно с теми людьми, которые отравили меня в марте 2022 года. Тогда я чудом выжил, и симптомы этого отравления сохраняются по сей день. Спасибо врачам "Вивамеда", которые боролись за мою жизнь", - зачитал журналистам письмо Саакашвили его адвокат Вахо Барабашвили.

При этом политик выразил опасения за свою жизнь после перевода в тюрьму из клиники. "Почему меня вернули к палачам именно сейчас? Это потому, что они хотят запугать моих многочисленных сторонников. Во-вторых, это посылает конкретный сигнал Западу и Украине , где я все еще являюсь председателем совета реформ Зеленского. Дело в том, что (Бидзина - ред.) Иванишвили (основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" - ред.) взял на себя обязательство сохранить мне жизнь, и теперь этим шагом он говорит европейцам и американцам, что это обещание, как и все остальные, больше не в силе", - говорится в письме.

Саакашвили обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.