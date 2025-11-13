Рейтинг@Mail.ru
Древние рукописи Корана и первые исламские монеты представят на ВДНХ
18:38 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rukopisi-2054839993.html
Древние рукописи Корана и первые исламские монеты представят на ВДНХ
Древние рукописи Корана и первые исламские монеты представят на ВДНХ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Музей Востока в четверг открыл выставку "Шедевры исламского искусства" в филиале музея ВДНХ, в экспозиции - около 100 памятников исламского искусства: древние рукописи Корана, первые исламские монеты, керамика, рукописи, предметы декоративно-прикладного искусства из России, Ирана, Турции, Афганистана и других стран, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
"В филиале музея на ВДНХ в четверг открывается выставка "Шедевры исламского искусства". Посетителям представлены около 100 выдающихся памятников исламского искусства. Это керамика, художественный металл, камень и дерево, ткани, рукописи, предметы декоративно-прикладного искусства России, Средней Азии, Ирана, Турции, арабских стран, Афганистана, мусульман Индии, Китая. Мы показываем искусство ислама во всем его многообразии – от древних рукописей Корана и первых исламских монет до выдающихся образцов книжной миниатюры, от средневекового декоративно-прикладного искусства до каллиграфии ХХ века", - рассказали агентству в оргкомитете в четверг.
По словам организаторов, особое внимание посетителей обратят на исламское искусство регионов России, прежде всего Поволжья (эпохи Золотой Орды), Крыма (времени Крымского ханства и Российской империи), а также Дагестана.
"Это помогает определить место художественного творчества российских мусульман в общеисламском контексте. Предметы выставки снабжены подробными описаниями и переводами арабских и персидских надписей на русский язык. Сочетания древних национальных традиций и религиозной идеи, а также исламская эстетика демонстрируют влияние на этнографию и художественную жизнь разных народов", - сообщили в оргкомитете выставки "Шедевры исламского искусства".
Проект реализуется при поддержке Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ).
Муфтий рассказал о первом в мире исламском искусственном интеллекте
