02:40 13.11.2025
Шойгу рассказал о работе по анализу целесообразности ядерных испытаний
Шойгу рассказал о работе по анализу целесообразности ядерных испытаний

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Работа по комплексному анализу целесообразности начала ядерных испытаний в России начата незамедлительно, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
Ранее президент Российской Федерации дал поручение провести на площадке Совета Безопасности комплексный анализ целесообразности начала работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
"Работа была начата незамедлительно", - сказал Шойгу.
