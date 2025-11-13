В "Винном гиде" оценили перспективы безалкогольного вина в России

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Безалкогольное вино вряд ли получит массовое распространение среди потребителей в России, его слишком дорого производить, поделилась мнением с РИА Новости руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума.

В ноябре главный винодел хозяйства "Усадьба Мезыбь" Роман Неборский рассказал агентству, что виноделы изучают возможность выпуска такой категории вина, так как на нее есть определенный запрос у потребителей. При этом, по его словам, все, что продвигает винную культуру в целом, в том числе безалкогольное вино, всегда положительно.