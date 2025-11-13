https://ria.ru/20251113/rossija-2054827896.html
В "Винном гиде" оценили перспективы безалкогольного вина в России
В "Винном гиде" оценили перспективы безалкогольного вина в России - РИА Новости, 13.11.2025
В "Винном гиде" оценили перспективы безалкогольного вина в России
Безалкогольное вино вряд ли получит массовое распространение среди потребителей в России, его слишком дорого производить, поделилась мнением с РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2025
россия
В "Винном гиде" оценили перспективы безалкогольного вина в России
Безалкогольное вино вряд ли получит массовое распространение в России
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Безалкогольное вино вряд ли получит массовое распространение среди потребителей в России, его слишком дорого производить, поделилась мнением с РИА Новости руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума.
В ноябре главный винодел хозяйства "Усадьба Мезыбь" Роман Неборский рассказал агентству, что виноделы изучают возможность выпуска такой категории вина, так как на нее есть определенный запрос у потребителей. При этом, по его словам, все, что продвигает винную культуру в целом, в том числе безалкогольное вино, всегда положительно.
"Я думаю, что для российского вина это потенциальная тема, которая не пойдет в массы. Слишком дорого, слишком дорого производить, слишком дорого продавать. И если вы на полке, там, условно, хотите найти какой-нибудь веган безалкогольное (вино - ред.), то Россию
вы вряд ли найдете. Объемы не те для производства. Поэтому я не вижу перспектив", - сказала Латышева.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество
совместно с Минпромторгом
, Минсельхозом
и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка
. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.