17:44 13.11.2025
В "Винном гиде" оценили перспективы безалкогольного вина в России
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Безалкогольное вино вряд ли получит массовое распространение среди потребителей в России, его слишком дорого производить, поделилась мнением с РИА Новости руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума.
В ноябре главный винодел хозяйства "Усадьба Мезыбь" Роман Неборский рассказал агентству, что виноделы изучают возможность выпуска такой категории вина, так как на нее есть определенный запрос у потребителей. При этом, по его словам, все, что продвигает винную культуру в целом, в том числе безалкогольное вино, всегда положительно.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Границ больше нет. Российское вино отправляется в Новый Свет
Вчера, 16:19
"Я думаю, что для российского вина это потенциальная тема, которая не пойдет в массы. Слишком дорого, слишком дорого производить, слишком дорого продавать. И если вы на полке, там, условно, хотите найти какой-нибудь веган безалкогольное (вино - ред.), то Россию вы вряд ли найдете. Объемы не те для производства. Поэтому я не вижу перспектив", - сказала Латышева.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
Разлив вина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Минсельхозе ответили на вопрос о повышении цен на российское вино
Вчера, 15:04
 
РоссияРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
