Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов
15:35 13.11.2025
Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов
Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов
России не поступала информация о подготовке США к ядерным испытаниям, признаков ее начала нет, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях РИА Новости, 13.11.2025
2025
Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов

Ульянов: Россия не получала информации о подготовке США к ядерным испытаниям

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. России не поступала информация о подготовке США к ядерным испытаниям, признаков ее начала нет, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Насколько я знаю, нет (признаков подготовки к ядерным испытаниям - ред.). Никакой информации о том, что ведется подготовка в практическом плане, к нам не поступало", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
