https://ria.ru/20251113/rossija-2054784295.html
Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов
Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов - РИА Новости, 13.11.2025
Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов
России не поступала информация о подготовке США к ядерным испытаниям, признаков ее начала нет, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:35:00+03:00
2025-11-13T15:35:00+03:00
2025-11-13T15:36:00+03:00
в мире
россия
сша
вена
михаил ульянов (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_0:62:1217:747_1920x0_80_0_0_ce5656d4e818b4e03eae24a88c195b43.jpg
https://ria.ru/20251109/peskov-2053793239.html
россия
сша
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_69:0:1148:809_1920x0_80_0_0_a26941aa33d28d40fef5c5a01f89d910.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вена, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Россия, США, Вена, Михаил Ульянов (дипломат)
Признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет, заявил Ульянов
Ульянов: Россия не получала информации о подготовке США к ядерным испытаниям