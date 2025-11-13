Рейтинг@Mail.ru
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник - РИА Новости, 13.11.2025
02:34 13.11.2025 (обновлено: 03:26 13.11.2025)
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник - РИА Новости, 13.11.2025
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник
Россия все сделала для продолжения переговоров с Украиной, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия". РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
украина
стамбул
родион мирошник
сергей кислица
мария захарова
россия
украина
стамбул
в мире, россия, украина, стамбул, родион мирошник, сергей кислица, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Родион Мирошник, Сергей Кислица, Мария Захарова
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник

Мирошник: Россия сделала все, чтобы переговоры с Украиной продолжались

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия все сделала для продолжения переговоров с Украиной, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия".
Британское издание Times после беседы с замминистра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров между Москвой и Киевом. Комментируя его слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала последние договоренности по обменам пленных, вернув менее 30 процентов из 1200 человек.
"Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала... По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает все для этого", — сказал Мирошник.
Посол добавил, что Киеву приходится признать неспособность чего-либо сделать в рамках переговорного процесса.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала киевскому режиму тела погибших солдат ВСУ. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В миреРоссияУкраинаСтамбулРодион МирошникСергей КислицаМария Захарова
 
 
