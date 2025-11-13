Рейтинг@Mail.ru
Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала
Хоккей
Хоккей
 
17:57 13.11.2025 (обновлено: 18:43 13.11.2025)
Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала
Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала
Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов из ярославского "Локомотива" вошел в окончательный состав сборной "Россия 25" на Кубок... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
хоккей
спорт
александр радулов
спорт, александр радулов
Хоккей, Спорт, Александр Радулов
Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала

Ротенберг не вызвал ни одного хоккеиста СКА на Кубок Первого канала

© Соцсети ХК "Локомотив"Александр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Соцсети ХК "Локомотив"
Александр Радулов. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов из ярославского "Локомотива" вошел в окончательный состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала, сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Турнир пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Локомотив" снова с трофеем! Радулов обновил мощный рекорд
6 сентября, 00:05
Отмечается, что в состав команды, средний возраст которой составляет 25 лет, вызваны представители 13 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Состав выглядит следующим образом:
вратари: Даниил Исаев ("Локомотив"), Илья Набоков ("Металлург"), Владислав Подъяпольский ("Динамо", Москва), Владимир Галкин ("Автомобилист"), Илья Самсонов ("Сочи");
защитники: Александр Елесин ("Локомотив"), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба - "Ак Барс"), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба - "Трактор"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба - "Авангард"), Даниил Пыленков ("Динамо", Москва), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба - "Автомобилист"), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов ("Спартак");
нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, (все - "Локомотив"), Артем Ильенко ("Динамо", Москва), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба - "Северсталь"), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров ("Металлург"), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все - ЦСКА), Максим Джиошвили ("Динамо", Москва), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Сергей Гончарук ("Торпедо"), Павел Порядин ("Спартак").
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Сборная легионеров КХЛ не будет участвовать в Кубке Первого канала
2 октября, 12:49
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
