Радулов вошел в состав сборной на Кубок Первого канала

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов из ярославского "Локомотива" вошел в окончательный состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала, сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР).