Брокер ВТБ: важно сделать прозрачным путь клиента на рынке - РИА Новости, 13.11.2025
16:30 13.11.2025
Брокер ВТБ: важно сделать прозрачным путь клиента на рынке
Задача банковских организаций – помочь клиенту соотнести ожидания с реальностью, сделать путь на рынке понятным и прозрачным, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 13.11.2025
2025
Новости
втб (банк)
ВТБ (банк)
Брокер ВТБ: важно сделать прозрачным путь клиента на рынке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Задача банковских организаций – помочь клиенту соотнести ожидания с реальностью, сделать путь на рынке понятным и прозрачным, заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков во время выступления на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.
"Идеальный клиент – это тот, у кого ожидания по риску и доходности соответствуют выбранной стратегии. Если человек готов к высокой волатильности и покупает опционы — это нормально, если он осознанно принимает этот риск. Наша задача — помочь клиенту соотнести ожидания с реальностью, сделать путь на рынке понятным и прозрачным", – приводит пресс-служба банка слова топ-менеджера банка.
При этом он отметил, что высокие ставки тормозят переход клиентов на рынок.
"Сегодня высокая ключевая ставка по-прежнему сдерживает клиентов от перехода с депозитов на рынок. Но мы видим, что интерес к инвестициям растёт, особенно когда инвесторы начинают понимать преимущества длинных инструментов", – подчеркнул Яцков во время выступления.
Глава департамента заявил, что старт инвестора должен быть простым. Так, важно дать выбор будущему инвестору и объяснить его возможности.
"Многие клиенты приходят с пустым счетом и не знают, с чего начать. Поэтому наша цель – предложить понятный старт, например через фонды денежного рынка, чтобы человек почувствовал уверенность и постепенно расширял свой портфель", – сказал Яцков.
Во время выступления он дал прогнозы по развитию сервисов, в частности, отметил, что будущее – за персональными стратегиями.
"Главный тренд – персонализация. В будущем клиенты будут платить за сервис, за алгоритмы, за персональные стратегии, которые помогают достигать целей, а не просто покупать активы", – сказал Яцков.
Важно не максимизировать доход, а сохранять капитал, заметил спикер. Так, по его мнению, для многих инвесторов приоритетом становится не рекордная доходность, а сохранность капитала и стабильность результата. Рынок должен предложить инструменты именно для этого. В свою очередь, развитию новых продуктов поспособствует искусственный интеллект.
"Мы ожидаем рост числа активно управляемых фондов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Уже в ближайшие годы появятся решения, где технологии будут подбирать стратегии под клиента", – подчеркнул Яцков.
Глава департамента банка подчеркнул – между брокерским и управляющим бизнесом стирается грань. Клиент хочет получать все в одном окне — аналитику, стратегии, сделки – и это направление будет только усиливаться.
"Мы видим, что на рынке формируется новое поколение игроков – от маркетплейсов до финтех-платформ, которые стремятся предложить клиенту инвестиционные сервисы. Это естественный этап развития отрасли. Мы не боимся новых игроков, получающих брокерские лицензии или лицензии доверительного управляющего. Напротив, с интересом наблюдаем и общаемся с ними. Для нас это стимул развиваться и повышать качество сервиса ВТБ Мои Инвестиции", – заявил Яцков.
