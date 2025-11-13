Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал принципы, заложенные Нюрнбергом, актуальными - РИА Новости, 13.11.2025
16:46 13.11.2025
Пушков назвал принципы, заложенные Нюрнбергом, актуальными
Пушков назвал принципы, заложенные Нюрнбергом, актуальными
Нюрнбергский процесс стал политическим завершением Второй мировой войны, его выводы, оценки, заложенные им принципы актуальны и в настоящее время, считает... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:46:00+03:00
2025-11-13T16:46:00+03:00
алексей пушков
совет федерации рф
https://ria.ru/20251113/pushkov-2054630110.html
2025
алексей пушков, совет федерации рф
Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Нюрнбергский процесс стал политическим завершением Второй мировой войны, его выводы, оценки, заложенные им принципы актуальны и в настоящее время, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Был подведён итог (Второй мировой войны – ред.), была дана оценка, были утверждены определённые принципы. И эти принципы, на мой взгляд, чрезвычайно актуальны и в настоящее время", - сказал политик в ходе пресс-конференции, посвященной Международному научно-практическому форуму "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Пушков считает, что именно Нюрнбергский процесс стал завершением Второй мировой войны.
"То есть, формально она завершилась 2 сентября (1945 года) подписанием акта капитуляции Японии, но политически она завершилась решением Нюрнбергского трибунала", - сказал законодатель.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
