Пушков назвал принципы, заложенные Нюрнбергом, актуальными

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Нюрнбергский процесс стал политическим завершением Второй мировой войны, его выводы, оценки, заложенные им принципы актуальны и в настоящее время, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Был подведён итог (Второй мировой войны – ред.), была дана оценка, были утверждены определённые принципы. И эти принципы, на мой взгляд, чрезвычайно актуальны и в настоящее время", - сказал политик в ходе пресс-конференции, посвященной Международному научно-практическому форуму "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".