Пушков назвал принципы, заложенные Нюрнбергом, актуальными
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Нюрнбергский процесс стал политическим завершением Второй мировой войны, его выводы, оценки, заложенные им принципы актуальны и в настоящее время, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Был подведён итог (Второй мировой войны – ред.), была дана оценка, были утверждены определённые принципы. И эти принципы, на мой взгляд, чрезвычайно актуальны и в настоящее время", - сказал политик в ходе пресс-конференции, посвященной Международному научно-практическому форуму "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Пушков
считает, что именно Нюрнбергский процесс стал завершением Второй мировой войны.
"То есть, формально она завершилась 2 сентября (1945 года) подписанием акта капитуляции Японии
, но политически она завершилась решением Нюрнбергского трибунала", - сказал законодатель.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии
проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.