Оренбургский химзавод создаст на территории Казахстана предприятие

УФА, 13 ноя – РИА Новости. Оренбургский завод малотоннажной химии и представители казахстанского предприятия в рамках XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уральске подписали меморандума о взаимопонимании, предусматривающий создание совместного предприятия, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

"В рамках XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уральске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ООО "Завод поликарбоксилатов Оренбуржье" и представителями Республики Казахстан (ТОО Superplasticizer). Документ предусматривает создание на территории Республики Казахстан совместного предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель проекта – укрепление и расширение бизнес-присутствия оренбургского производства малотоннажной химии на рынке Казахстана, а также выход на соседние рынки стран Евразийского экономического союза: Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других.

"Реализация проекта будет проходить в два этапа: 2025-2026 годы – организация складской логистики, дистрибуции и прямых продаж продукции малотоннажной химической промышленности Оренбургской области, включая высокотехнологичные полимеры нового поколения – эфиры поликарбоксилатов; 2027-2028 годы – запуск производства эфиров поликарбоксилатов на территории Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Создание совместного предприятия позволит обеспечить прямые поставки продукции малотоннажной химии оренбургского производителя, сократить логистические издержки, оптимизировать таможенные процедуры и повысить эффективность обслуживания клиентов на территории Казахстана, добавили в пресс-службе.