Оренбургский химзавод создаст на территории Казахстана предприятие - РИА Новости, 13.11.2025
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:53 13.11.2025
Оренбургский химзавод создаст на территории Казахстана предприятие
Оренбургский завод малотоннажной химии и представители казахстанского предприятия в рамках XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в...
оренбургская область
евразийский экономический союз
казахстан
оренбургская область
казахстан
оренбургская область
Новости
евразийский экономический союз, казахстан, оренбургская область
Оренбургская область, Евразийский экономический союз, Казахстан, Оренбургская область
Флаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
УФА, 13 ноя – РИА Новости. Оренбургский завод малотоннажной химии и представители казахстанского предприятия в рамках XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уральске подписали меморандума о взаимопонимании, предусматривающий создание совместного предприятия, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"В рамках XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уральске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ООО "Завод поликарбоксилатов Оренбуржье" и представителями Республики Казахстан (ТОО Superplasticizer). Документ предусматривает создание на территории Республики Казахстан совместного предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная цель проекта – укрепление и расширение бизнес-присутствия оренбургского производства малотоннажной химии на рынке Казахстана, а также выход на соседние рынки стран Евразийского экономического союза: Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других.
"Реализация проекта будет проходить в два этапа: 2025-2026 годы – организация складской логистики, дистрибуции и прямых продаж продукции малотоннажной химической промышленности Оренбургской области, включая высокотехнологичные полимеры нового поколения – эфиры поликарбоксилатов; 2027-2028 годы – запуск производства эфиров поликарбоксилатов на территории Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Создание совместного предприятия позволит обеспечить прямые поставки продукции малотоннажной химии оренбургского производителя, сократить логистические издержки, оптимизировать таможенные процедуры и повысить эффективность обслуживания клиентов на территории Казахстана, добавили в пресс-службе.
"Использование механизмов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) даст предприятию дополнительные возможности для развития экспортных направлений и расширения делового сотрудничества между промышленными секторами России и Казахстана. Реализация проекта создаст основу для дальнейшего промышленного взаимодействия между регионами и станет примером успешного развития межрегионального партнёрства в рамках союзных интеграционных инициатив", - сообщает правительство Оренбургской области.
Оренбургская область Евразийский экономический союз Казахстан Оренбургская область
 
 
