В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии - РИА Новости, 13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 13.11.2025 (обновлено: 11:59 13.11.2025)
В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии
В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии - РИА Новости, 13.11.2025
В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии
В России расширили список военных, получающих компенсации вместо пенсии, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 13.11.2025
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
владимир путин
россия
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Владимир Путин
В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии

Кабмин РФ увеличил число получающих компенсации вместо пенсии военных

Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В России расширили список военных, получающих компенсации вместо пенсии, сообщили в пресс-службе правительства.
"Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения СВО, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет", — говорится в релизе.
Российские военнослужащие
Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта
1 ноября, 10:41
Выплаты положены тем, кто до заключения контракта был пенсионером силовых структур, среди них Минобороны, Росгвардия, ФСИН, МЧС, МВД. После подписания документа они лишались права на получение пенсии, а теперь получат компенсацию.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.
Правительство уточнило, что решение приняли по поручению президента Владимира Путина. Ранее такие выплаты действовали для участников СВО.
Здание Государственной думы России
Госдума приняла проект о льготах для семей с детьми и участников СВО
22 октября, 19:52
 
Специальная военная операция на Украине Общество Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Михаил Мишустин Владимир Путин
 
 
