https://ria.ru/20251113/posolstvo-2054626819.html
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве - РИА Новости, 13.11.2025
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве
Посольство РФ в Уругвае получило звонок о заложенном взрывном устройстве, информация не подтвердилась, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:00:00+03:00
2025-11-13T00:00:00+03:00
2025-11-13T00:00:00+03:00
в мире
россия
уругвай
монтевидео (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_f415591dcf1c285f99d077485fc7e67a.jpg
https://ria.ru/20251110/indiya-2054031791.html
россия
уругвай
монтевидео (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c215f0d385a05987c004c13995b9ac56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, уругвай, монтевидео (город)
В мире, Россия, Уругвай, Монтевидео (город)
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве
Посольство РФ в Уругвае получило звонок о бомбе, он не подтвердился
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае получило звонок о заложенном взрывном устройстве, информация не подтвердилась, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее в среду уругвайская газета
El Observador и ряд других изданий сообщили о появившейся информация о возможной угрозе взрыва в здании посольства в Монтевидео
.
"Посольство уведомило пожарных о полученном звонке с угрозами о взрывном устройстве", - отметила газета.
"Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась. По имеющимся данным, звонок об угрозе исходил от проукраинского провокатора", - сказали РИА Новости в посольстве.
В пожарной службе РИА Новости также подтвердили, что устройство обнаружено не было.