Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае получило звонок о заложенном взрывном устройстве, информация не подтвердилась, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

Ранее в среду уругвайская газета El Observador и ряд других изданий сообщили о появившейся информация о возможной угрозе взрыва в здании посольства в Монтевидео

"Посольство уведомило пожарных о полученном звонке с угрозами о взрывном устройстве", - отметила газета.

"Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась. По имеющимся данным, звонок об угрозе исходил от проукраинского провокатора", - сказали РИА Новости в посольстве.