Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве - РИА Новости, 13.11.2025
00:00 13.11.2025
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве
в мире
россия
уругвай
монтевидео (город)
россия
уругвай
монтевидео (город)
в мире, россия, уругвай, монтевидео (город)
В мире, Россия, Уругвай, Монтевидео (город)
Посольство России в Уругвае получило звонок о взрывном устройстве

Посольство РФ в Уругвае получило звонок о бомбе, он не подтвердился

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае получило звонок о заложенном взрывном устройстве, информация не подтвердилась, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее в среду уругвайская газета El Observador и ряд других изданий сообщили о появившейся информация о возможной угрозе взрыва в здании посольства в Монтевидео.
"Посольство уведомило пожарных о полученном звонке с угрозами о взрывном устройстве", - отметила газета.
"Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась. По имеющимся данным, звонок об угрозе исходил от проукраинского провокатора", - сказали РИА Новости в посольстве.
В пожарной службе РИА Новости также подтвердили, что устройство обнаружено не было.
Россияне не пострадали при взрыве машины в Дели, сообщили в посольстве
10 ноября, 19:58
 
В миреРоссияУругвайМонтевидео (город)
 
 
