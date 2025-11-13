Рейтинг@Mail.ru
"Выпендривался": звезда ЦСКА объяснил уход Станковича из "Спартака" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:15 13.11.2025 (обновлено: 14:19 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ponomarev-2054749621.html
"Выпендривался": звезда ЦСКА объяснил уход Станковича из "Спартака"
"Выпендривался": звезда ЦСКА объяснил уход Станковича из "Спартака" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Выпендривался": звезда ЦСКА объяснил уход Станковича из "Спартака"
Расставание с главным тренером Деяном Станковичем является положительным решением для московского "Спартака", поскольку сербский специалист своими выпадами в... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T14:15:00+03:00
2025-11-13T14:19:00+03:00
футбол
анзор кавазашвили
спартак москва
краснодар
владимир пономарев
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050587377_0:101:2305:1398_1920x0_80_0_0_000702a189f28d31c28dddfd59d7dd9d.jpg
/20251113/stankovich-2054706022.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050587377_298:0:2305:1505_1920x0_80_0_0_60560eb39c473280872208d8d183f417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анзор кавазашвили, спартак москва, краснодар, владимир пономарев, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Анзор Кавазашвили, Спартак Москва, Краснодар, Владимир Пономарев, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
"Выпендривался": звезда ЦСКА объяснил уход Станковича из "Спартака"

Пономарев назвал уход Станковича позитивным решением для "Спартака"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеян Станкович
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Деян Станкович. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Расставание с главным тренером Деяном Станковичем является положительным решением для московского "Спартака", поскольку сербский специалист своими выпадами в адрес судей нервировал футболистов, заявил РИА Новости бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Уход Деяна Станковича - это очень здорово для "Спартака". Потому что он нервировал весь коллектив, а ребята-то в команде собраны неплохие. Я вчера разговаривал на эту тему с (ветераном "Спартака") Анзором Кавазашвили. И он доволен таким решением, и я, хотя не являюсь болельщиком команды. Потому что "Спартак" - это команда, которую любит народ. Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!" - сказал Пономарев.
"Поэтому увольнение Станковича - положительный фактор для "Спартака", - подчеркнул собеседник агентства.
Станкович возглавил "Спартак" в июне 2024 года, в прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате страны.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Семин назвал главную ошибку Станковича
13 ноября, 11:57
 
ФутболАнзор КавазашвилиСпартак МоскваКраснодарВладимир ПономаревПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала