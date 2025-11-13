"Выпендривался": звезда ЦСКА объяснил уход Станковича из "Спартака"

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Расставание с главным тренером Деяном Станковичем является положительным решением для московского "Спартака", поскольку сербский специалист своими выпадами в адрес судей нервировал футболистов, заявил РИА Новости бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Уход Деяна Станковича - это очень здорово для "Спартака". Потому что он нервировал весь коллектив, а ребята-то в команде собраны неплохие. Я вчера разговаривал на эту тему с (ветераном "Спартака") Анзором Кавазашвили. И он доволен таким решением, и я, хотя не являюсь болельщиком команды. Потому что "Спартак" - это команда, которую любит народ. Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!" - сказал Пономарев.
"Поэтому увольнение Станковича - положительный фактор для "Спартака", - подчеркнул собеседник агентства.
Станкович возглавил "Спартак" в июне 2024 года, в прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате страны.
Семин назвал главную ошибку Станковича
13 ноября, 11:57