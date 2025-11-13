Рейтинг@Mail.ru
"Свиньей" атаковать не годится": легенда ЦСКА разнес Карпина - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:43 13.11.2025 (обновлено: 14:06 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ponomarev-2054741967.html
"Свиньей" атаковать не годится": легенда ЦСКА разнес Карпина
"Свиньей" атаковать не годится": легенда ЦСКА разнес Карпина - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Свиньей" атаковать не годится": легенда ЦСКА разнес Карпина
Валерий Карпин не столько работает главным тренером сборной России по футболу, сколько играет роль такого специалиста, непонятна система, по которой действует... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T13:43:00+03:00
2025-11-13T14:06:00+03:00
футбол
спорт
владимир пономарев
валерий карпин
динамо москва
пфк цска
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041177226_0:0:1573:885_1920x0_80_0_0_a42e5532c31e58c76031ba730447c439.jpg
/20251112/futbol-2054520720.html
/20251113/koloskov-2054729350.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041177226_118:0:1573:1091_1920x0_80_0_0_f97b77343f0e31be635ec97b32361af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир пономарев, валерий карпин, динамо москва, пфк цска, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Владимир Пономарев, Валерий Карпин, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Сборная России по футболу
"Свиньей" атаковать не годится": легенда ЦСКА разнес Карпина

Пономарев: Карпин не работает, а играет роль тренера сборной

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Валерий Карпин не столько работает главным тренером сборной России по футболу, сколько играет роль такого специалиста, непонятна система, по которой действует команда, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев.
Команда Карпина в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью со сборной Перу - 1:1. Специалист также является главным тренером московского "Динамо".
Михаил Гершкович - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Гершкович: совмещение плохо сказывается на Карпине, сборной и "Динамо"
12 ноября, 16:14
"Я чувствую, что Карпин не работает тренером, а играет роль тренера. Он ни черта не соображает в футболе. Он, конечно, был классный игрок, но не каждый хороший футболист может быть тренером. Исключения бывают редкие, когда классный игрок становится хорошим тренером. А иногда даже абсолютно рядовой игрок становится великолепным специалистом тренерского дела. А Карпин - никакой тренер. Он выпускает Константина Тюкавина, который играет после сумасшедшей травмы и находится не в форме, на всякий случай - а вдруг он забьет. Вот на что он надеется. Он просто ставит игроков по наитию", - сказал Пономарев.
«
"Я даже не могу понять, какую расстановку он делает и по какой системе хочет играть. "Свиньей" атаковать не годится, а классных фланговых нападающих у нас нет. И никто даже не пытается прорываться по флангу, чтобы забить гол. Какой, например, недавно забил ЦСКА махачкалинскому "Динамо". Вот такой должна быть игра, какой она была в советские времена, когда специально подбирали крайних нападающих, которых было трудно сдержать. А ведь Перу это вообще не команда, это какой-то сброд. Я таких бездарных игроков не видел, раньше у них были интересные и быстрые нападающие. Только во втором тайме они немного показали свою технику. А Карпин, получается, точно по Шекспиру, который сказал: "Весь мир - театр, и люди в нем актеры", играет обыкновенную роль тренера", - подчеркнул собеседник агентства.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
У Карпина пока не получается ни в сборной, ни в "Динамо", заявил Колосков
13 ноября, 13:00
 
ФутболСпортВладимир ПономаревВалерий КарпинДинамо МоскваПФК ЦСКАСборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала