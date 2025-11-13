"Свиньей" атаковать не годится": легенда ЦСКА разнес Карпина

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Валерий Карпин не столько работает главным тренером сборной России по футболу, сколько играет роль такого специалиста, непонятна система, по которой действует команда, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев.