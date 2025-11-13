"Свиньей" атаковать не годится": легенда ЦСКА разнес Карпина

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Валерий Карпин не столько работает главным тренером сборной России по футболу, сколько играет роль такого специалиста, непонятна система, по которой действует команда, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев.
"Я чувствую, что Карпин не работает тренером, а играет роль тренера. Он ни черта не соображает в футболе. Он, конечно, был классный игрок, но не каждый хороший футболист может быть тренером. Исключения бывают редкие, когда классный игрок становится хорошим тренером. А иногда даже абсолютно рядовой игрок становится великолепным специалистом тренерского дела. А Карпин - никакой тренер. Он выпускает Константина Тюкавина, который играет после сумасшедшей травмы и находится не в форме, на всякий случай - а вдруг он забьет. Вот на что он надеется. Он просто ставит игроков по наитию", - сказал Пономарев.
"Я даже не могу понять, какую расстановку он делает и по какой системе хочет играть. "Свиньей" атаковать не годится, а классных фланговых нападающих у нас нет. И никто даже не пытается прорываться по флангу, чтобы забить гол. Какой, например, недавно забил ЦСКА махачкалинскому "Динамо". Вот такой должна быть игра, какой она была в советские времена, когда специально подбирали крайних нападающих, которых было трудно сдержать. А ведь Перу это вообще не команда, это какой-то сброд. Я таких бездарных игроков не видел, раньше у них были интересные и быстрые нападающие. Только во втором тайме они немного показали свою технику. А Карпин, получается, точно по Шекспиру, который сказал: "Весь мир - театр, и люди в нем актеры", играет обыкновенную роль тренера", - подчеркнул собеседник агентства.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.