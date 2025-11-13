Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
13:33 13.11.2025
"В Европе делать нечего": Пономарев назвал игру сборной России безобразием
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российские футболисты в товарищеском матче с командой Перу показали настолько невыразительную игру, что нечего и думать о высоких местах после возвращения на европейскую арену, заявил РИА Новости бывший защитник национальной команды Владимир Пономарев.
Россияне под руководством главного тренера Валерия Карпина в среду в Санкт-Петербурге сыграли вничью со сборной Перу - 1:1. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
«
"Я считаю, что нам с такой игрой в Европе вообще делать нечего. И главное, что Валерий Карпин вызывает вратаря Матвея Сафонова, который даже не играет в основном составе своей команды (французского "ПСЖ" - прим. ред.). Что делает Карпин? И зачем нам нужен Алексей Миранчук, который играет в Америке. Да и тот же Александр Головин, ведь это товарищеская игра, которая ничего не решает. Зачем мы тратим такие деньги, ведь их нужно привозить и отвозить, заселять и кормить. Это же безобразие. Ладно, Карпину все абсолютно до лампочки, но неужели (президент Российского футбольного союза) Александр Дюков этого не понимает?" - сказал Пономарев.
"Это просто безобразие, а не игра. И у меня после матча со сборной Перу есть большие претензии и к команде, и к Карпину", - добавил собеседник агентства.
MLS проведет голосование за изменение формата, пишут СМИ
13 ноября, 13:14
Футбол Владимир Пономарев Сборная России по футболу
 
