https://ria.ru/20251113/politik-2054827719.html
ЕП во второй раз лишил иммунитета польского политика
ЕП во второй раз лишил иммунитета польского политика - РИА Новости, 13.11.2025
ЕП во второй раз лишил иммунитета польского политика
Европейский парламент во второй раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Гжегожа Брауна, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:43:00+03:00
2025-11-13T17:43:00+03:00
2025-11-13T17:43:00+03:00
в мире
польша
гжегож браун
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
https://ria.ru/20250714/figurant-2029050544.html
https://ria.ru/20250611/polsha-2022332447.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, гжегож браун, европарламент
В мире, Польша, Гжегож Браун, Европарламент
ЕП во второй раз лишил иммунитета польского политика
ЕП во второй раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Брауна
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости.
Европейский парламент во второй раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Гжегожа Брауна, сообщает Польское телевидение
.
Впервые данный политик был лишен иммунитета ЕП за ряд деяний, за которые в Польше
его хотят привлечь к уголовной ответственности, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в сейме.
"Европейский парламент во второй раз в этом году снял иммунитет с депутата Гжегожа Брауна
", - говорится в сообщении.
Поясняется, что на этот раз иммунитет с политика снят в связи с намерением польской прокуратуры предъявить ему обвинения за нарушение телесной неприкосновенности врача-гинеколога и разжигание ненависти на фоне религиозных либо национальных разногласий.
В апреле 2025 года Браун с группой сторонников ворвался в госпиталь в польской Олеснице и причинил телесные повреждения врачу, которая, по его мнению, незаконно сделала аборт одной из пациенток.
Еще одним эпизодом является июльское высказывание Брауна в эфире радио Wnet о том, что "Освенцим с газовыми камерами - это, к сожалению, фейк".