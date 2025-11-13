ЕП во второй раз лишил иммунитета польского политика

ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Европейский парламент во второй раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Гжегожа Брауна, сообщает Европейский парламент во второй раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Гжегожа Брауна, сообщает Польское телевидение

Впервые данный политик был лишен иммунитета ЕП за ряд деяний, за которые в Польше его хотят привлечь к уголовной ответственности, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в сейме.

"Европейский парламент во второй раз в этом году снял иммунитет с депутата Гжегожа Брауна ", - говорится в сообщении.

Поясняется, что на этот раз иммунитет с политика снят в связи с намерением польской прокуратуры предъявить ему обвинения за нарушение телесной неприкосновенности врача-гинеколога и разжигание ненависти на фоне религиозных либо национальных разногласий.

В апреле 2025 года Браун с группой сторонников ворвался в госпиталь в польской Олеснице и причинил телесные повреждения врачу, которая, по его мнению, незаконно сделала аборт одной из пациенток.