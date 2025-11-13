Рейтинг@Mail.ru
На выставке "Химия-2025" эксперты "Полипласта" обсудили подготовку кадров
09:34 13.11.2025
На выставке "Химия-2025" эксперты "Полипласта" обсудили подготовку кадров
На выставке "Химия-2025" эксперты "Полипласта" обсудили подготовку кадров - РИА Новости, 13.11.2025
На выставке "Химия-2025" эксперты "Полипласта" обсудили подготовку кадров
Эксперты Группы компаний "Полипласт" 12 ноября приняли участие в профильных дискуссиях и мероприятиях третьего дня работы Международной выставки "Химия-2025". РИА Новости, 13.11.2025
На выставке "Химия-2025" эксперты "Полипласта" обсудили подготовку кадров

МОСКВА, 13 ноя — Пресс-служба ГК "Полипласт". Эксперты Группы компаний "Полипласт" 12 ноября приняли участие в профильных дискуссиях и мероприятиях третьего дня работы Международной выставки "Химия-2025".
В рамках Карьерной лаборатории "Химия будущего" директор по персоналу "Полипласт-УралСиб" Елена Голубцова и директор по персоналу и общим вопросам завода АО "Хромпик" Наталья Анцупова провели экспресс-собеседования с будущими специалистами.
Организация стажировок, оборудование учебных мастерских, а также практика целевого обучения – важная образовательная траектория холдинга по популяризации профессий, связанных с химией, и привлечению талантливой молодежи в отрасль.
В панельной дискуссии "От лаборатории до производства. Как создать и реализовать научный проект" заместитель главного технолога по полиакрилатам ООО "Полипласт Северо-Запад" Александр Прокопенко представил процесс преобразования научной идеи в промышленный продукт: от лабораторных испытаний до запуска в серийное производство. Успешное прохождение каждого этапа зависит от совместной слаженной работы научной и производственной команд.
ГК "Полипласт" уделяет повышенное внимание вопросам подготовки профессионального кадрового резерва и системного повышения компетенций сотрудников на всех уровнях производственного цикла.
Партнерский материал.
