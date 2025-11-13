Рейтинг@Mail.ru
Главу управления информации ГУ МВД Петербурга отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 13.11.2025 (обновлено: 18:18 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/peterburg-2054827018.html
Главу управления информации ГУ МВД Петербурга отправили под домашний арест
Главу управления информации ГУ МВД Петербурга отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.11.2025
Главу управления информации ГУ МВД Петербурга отправили под домашний арест
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест начальника управления информации и общественных связей ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:40:00+03:00
2025-11-13T18:18:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251112/sud--2054474013.html
https://ria.ru/20251113/yalta-2054826136.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Главу управления информации ГУ МВД Петербурга отправили под домашний арест

Главу управления информации ГУ МВД Петербурга Степченко отправили под арест

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест начальника управления информации и общественных связей ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко по обвинению в получении взятки за предоставление информационных сводок администратору новостного канала "Конкретно.ру", передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать обвиняемому Степченко меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 23 суток", - сказал судья на заседании.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья
12 ноября, 14:09
Следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Степченко. Сам Степченко вину признал, но просил о смягчении меры пресечения.
"Я возглавлял данное управление в течение последних 20 лет... И на протяжении этих 20 лет я в своей работе всегда руководствовался исключительно служебным интересами. Это подтверждается и многочисленными ведомственными наградами, и то, что моё подразделение в течение последних пяти лет дважды становилось лучшим в России. Я профессионал и в первую очередь в своей работе всегда исходил именно из служебных профессиональных интересов", - сказал Степченко на заседании.
Степченко отметил, что в работе с ресурсом "Конкретно.ру" также исходил в первую очередь из интересов своего подразделения, а полученные от второго обвиняемого средства использовал лишь в служебных целях - на представительские расходы.
Степченко также сообщил, что подал рапорт об увольнении.
Степченко также обвиняется по статье ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (создание и (или) обеспечение функционирования информационного ресурса, заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем).
Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что администратору ресурса "Конкретно.ру" Александру Семенову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 с. 272.1 УК РФ, был избран запрет определенных действий.
Полковник внутренней службы Вячеслав Степченко являлся начальником управления информации и общественных связей ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно информации из открытых источников, он занимал свою должность около 20 лет.
Ранее сообщалось, что начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и администратор новостного канала "Конкретно.ру" задержаны по делу о взятках. Установлено, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" на систематической основе передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра. Всего за указанный период сотрудник полиции получил переводов на сумму не менее 660 тысяч рублей. Следствием предъявлено обвинение сотруднику полиции в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Также следствием предъявлено обвинение 65-летнему администратору информационного ресурса по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Ирина Беломестнова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки
Вчера, 17:37
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала