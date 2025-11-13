Главу управления информации ГУ МВД Петербурга отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест начальника управления информации и общественных связей ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко по обвинению в получении взятки за предоставление информационных сводок администратору новостного канала "Конкретно.ру", передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать обвиняемому Степченко меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 23 суток", - сказал судья на заседании.
Следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Степченко. Сам Степченко вину признал, но просил о смягчении меры пресечения.
"Я возглавлял данное управление в течение последних 20 лет... И на протяжении этих 20 лет я в своей работе всегда руководствовался исключительно служебным интересами. Это подтверждается и многочисленными ведомственными наградами, и то, что моё подразделение в течение последних пяти лет дважды становилось лучшим в России. Я профессионал и в первую очередь в своей работе всегда исходил именно из служебных профессиональных интересов", - сказал Степченко на заседании.
Степченко отметил, что в работе с ресурсом "Конкретно.ру" также исходил в первую очередь из интересов своего подразделения, а полученные от второго обвиняемого средства использовал лишь в служебных целях - на представительские расходы.
Степченко также сообщил, что подал рапорт об увольнении.
Степченко также обвиняется по статье ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (создание и (или) обеспечение функционирования информационного ресурса, заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем).
Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что администратору ресурса "Конкретно.ру" Александру Семенову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 с. 272.1 УК РФ, был избран запрет определенных действий.
Полковник внутренней службы Вячеслав Степченко являлся начальником управления информации и общественных связей ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно информации из открытых источников, он занимал свою должность около 20 лет.
Ранее сообщалось, что начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и администратор новостного канала "Конкретно.ру" задержаны по делу о взятках. Установлено, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" на систематической основе передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра. Всего за указанный период сотрудник полиции получил переводов на сумму не менее 660 тысяч рублей. Следствием предъявлено обвинение сотруднику полиции в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Также следствием предъявлено обвинение 65-летнему администратору информационного ресурса по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).