https://ria.ru/20251113/peterburg-2054806748.html
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу доставили в суд
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу доставили в суд - РИА Новости, 13.11.2025
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу доставили в суд
Начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко доставили в Октябрьский... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:31:00+03:00
2025-11-13T16:31:00+03:00
2025-11-13T16:31:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251113/krym-2054729614.html
https://ria.ru/20251113/peterburg-2054683649.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу доставили в суд
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу Степченко доставили в суд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где ему изберут меру пресечения по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости.
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
и администратор новостного канала "Конкретно.ру" задержаны по делу о взятках, сообщал накануне городской главк СК РФ
. Установлено, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" систематически передавал взятки главе пресс-службы за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра - не менее 660 тысяч рублей.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), 65-летнему администратору - по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
В четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что администратору ресурса "Конкретно.ру" избран запрет определенных действий по делу о покупке информации у начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полковник внутренней службы Вячеслав Степченко около 20 лет является начальником управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.