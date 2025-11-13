Рейтинг@Mail.ru
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу доставили в суд
16:31 13.11.2025
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу доставили в суд
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника управления информации ГУ МВД по Петербургу доставили в суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где ему изберут меру пресечения по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости.
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и администратор новостного канала "Конкретно.ру" задержаны по делу о взятках, сообщал накануне городской главк СК РФ. Установлено, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" систематически передавал взятки главе пресс-службы за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра - не менее 660 тысяч рублей.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), 65-летнему администратору - по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
В четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что администратору ресурса "Конкретно.ру" избран запрет определенных действий по делу о покупке информации у начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полковник внутренней службы Вячеслав Степченко около 20 лет является начальником управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
