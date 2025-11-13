https://ria.ru/20251113/peskov-2054732720.html
Россия открыта к дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия открыта к дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 13.11.2025
Россия открыта к дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия хочет мира и открыта к урегулированию на Украине политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:07:00+03:00
2025-11-13T13:07:00+03:00
2025-11-13T13:07:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054226913.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия открыта к дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков
Песков: Россия открыта к урегулированию на Украине дипломатическими методами