Главы МИД G7 обозначили отправную точку в переговорах по Украине
00:09 13.11.2025
Главы МИД G7 обозначили отправную точку в переговорах по Украине
Главы МИД G7 обозначили отправную точку в переговорах по Украине - РИА Новости, 13.11.2025
Главы МИД G7 обозначили отправную точку в переговорах по Украине
Министры иностранных дел G7 выразили мнение, что нынешняя линия соприкосновения между войсками России и Украины должная стать отправной точкой в переговорах по... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
украина
g7
россия
украина
2025
в мире, россия, украина, g7
В мире, Россия, Украина, G7
Главы МИД G7 обозначили отправную точку в переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел G7 выразили мнение, что нынешняя линия соприкосновения между войсками России и Украины должная стать отправной точкой в переговорах по завершению конфликта.
"Мы договорились, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в совместном заявлении министров.
