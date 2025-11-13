Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов

"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Шульман Екатерина Михайловна*, 19.08.1978 г. р., г. Тула", - говорится в перечне.

Ранее Шульман несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.