Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов
17:22 13.11.2025 (обновлено: 18:08 13.11.2025)
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов
Иноагент-политолог Екатерина Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.11.2025
2025
Новости
россия, екатерина шульман, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Екатерина Шульман, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Екатерина Шульман*
Екатерина Шульман*. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Иноагент-политолог Екатерина Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Шульман Екатерина Михайловна*, 19.08.1978 г. р., г. Тула", - говорится в перечне.
В конце июля в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Шульман заочно арестовали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
Минюст внёс Шульман в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).
Ранее Шульман несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признана в России иноагентом.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Число физлиц в списке террористов за полгода выросло на 20 процентов
9 августа, 06:56
 
Россия, Екатерина Шульман, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
 
 
