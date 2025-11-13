https://ria.ru/20251113/perechen-2054820975.html
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.11.2025
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов
Иноагент-политолог Екатерина Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:22:00+03:00
2025-11-13T17:22:00+03:00
2025-11-13T18:08:00+03:00
россия
екатерина шульман
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_3fcc24ea4b257f5a13be9eed42618545.jpg
https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034283435.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b97a2aea86feab56e0fae7fd9dd89a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатерина шульман, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Екатерина Шульман, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Шульман в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Иноагент-политолог Екатерина Шульман* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте
Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Шульман Екатерина Михайловна*, 19.08.1978 г. р., г. Тула", - говорится в перечне.
В конце июля в Мещанском суде Москвы
сообщили РИА Новости, что Шульман
заочно арестовали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах.
Минюст внёс Шульман в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады
, Германии
, Ирландии
, США
и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).
Ранее Шульман несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга
, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признана в России иноагентом.