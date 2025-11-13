В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей

"Гражданка общалась со злоумышленниками на протяжении месяца. За это время она передала мошенникам различными способами 13 миллионов рублей, а также обменяла 9 миллионов рублей на 650 граммов золота в слитках, которые отдала незнакомой женщине, представившейся курьером. Потерпевшая была уверена, что все средства хранятся в камере хранения, однако, посетив в ноябре офис банка лично, поняла, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей", - говорится в сообщении.