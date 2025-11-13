Рейтинг@Mail.ru
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
13.11.2025
17:54 13.11.2025
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
Пенсионерка из Пензы отдала аферистам более 22 миллионов рублей деньгами и золотыми слитками, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.11.2025
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей

САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Пенсионерка из Пензы отдала аферистам более 22 миллионов рублей деньгами и золотыми слитками, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.
По данным ведомства, женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником Центрального банка РФ. Он рассказал, что по счету банковской карты пенсионерки якобы совершались подозрительные операции, поэтому все сбережения нужно было обезопасить и положить в банковскую ячейку.
Здание Центрального банка РФ
"Гражданка общалась со злоумышленниками на протяжении месяца. За это время она передала мошенникам различными способами 13 миллионов рублей, а также обменяла 9 миллионов рублей на 650 граммов золота в слитках, которые отдала незнакомой женщине, представившейся курьером. Потерпевшая была уверена, что все средства хранятся в камере хранения, однако, посетив в ноябре офис банка лично, поняла, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. В областном управлении МВД добавили, что сотрудники занимаются установлением подозреваемых.
