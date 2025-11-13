https://ria.ru/20251113/penzenka-2054831111.html
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2025
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
Пенсионерка из Пензы отдала аферистам более 22 миллионов рублей деньгами и золотыми слитками, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:54:00+03:00
2025-11-13T17:54:00+03:00
2025-11-13T17:54:00+03:00
происшествия
россия
пенза
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054826293.html
https://ria.ru/20251107/peterburg-2053366074.html
россия
пенза
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пенза, пензенская область
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн руб деньгами и золотом
САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости.
Пенсионерка из Пензы отдала аферистам более 22 миллионов рублей деньгами и золотыми слитками, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области
.
По данным ведомства, женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником Центрального банка РФ
. Он рассказал, что по счету банковской карты пенсионерки якобы совершались подозрительные операции, поэтому все сбережения нужно было обезопасить и положить в банковскую ячейку.
"Гражданка общалась со злоумышленниками на протяжении месяца. За это время она передала мошенникам различными способами 13 миллионов рублей, а также обменяла 9 миллионов рублей на 650 граммов золота в слитках, которые отдала незнакомой женщине, представившейся курьером. Потерпевшая была уверена, что все средства хранятся в камере хранения, однако, посетив в ноябре офис банка лично, поняла, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. В областном управлении МВД добавили, что сотрудники занимаются установлением подозреваемых.