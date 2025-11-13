https://ria.ru/20251113/ovchinskiy-2054704490.html
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка - РИА Новости, 13.11.2025
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка
Четыре участка в Красносельском и Басманном районах Москвы реорганизуют в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.11.2025
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка
Овчинский: в центре Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре участка в Красносельском и Басманном районах Москвы реорганизуют в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что общая площадь участков составляет почти три гектара.
"Город одобрил проект комплексного развития четырех участков общей площадью 2,94 гектара в Красносельском и Басманном районах. На трех из них, расположенных на Русаковской и Леснорядской улицах и в Посланниковом переулке, построят более 82,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на Леснорядской улице зарезервируют для городских нужд", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Также на территории, отведенной под реализацию проекта КРТ, сохранят центральный тепловой пункт и распределительную трансформаторную подстанцию. Сам проект планируют реализовать за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.