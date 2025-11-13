Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка - РИА Новости, 13.11.2025
12:10 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ovchinskiy-2054704490.html
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка - РИА Новости, 13.11.2025
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка
Четыре участка в Красносельском и Басманном районах Москвы реорганизуют в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:10:00+03:00
2025-11-13T12:10:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
https://ria.ru/20251113/moskva-2054638048.html
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка

Овчинский: в центре Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре участка в Красносельском и Басманном районах Москвы реорганизуют в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что общая площадь участков составляет почти три гектара.
"Город одобрил проект комплексного развития четырех участков общей площадью 2,94 гектара в Красносельском и Басманном районах. На трех из них, расположенных на Русаковской и Леснорядской улицах и в Посланниковом переулке, построят более 82,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на Леснорядской улице зарезервируют для городских нужд", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Также на территории, отведенной под реализацию проекта КРТ, сохранят центральный тепловой пункт и распределительную трансформаторную подстанцию. Сам проект планируют реализовать за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Овчинский: на юго-востоке Москвы появятся два дома по реновации
Вчера, 07:18
 
Москва Владислав Овчинский Градостроительный комплекс Москвы Департамент градостроительной политики
 
 
0
