https://ria.ru/20251113/osetija-2054861829.html
Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом
Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом - РИА Новости, 13.11.2025
Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом
Арбитражный суд Северной Осетии признал депутата ГД Роберта Кочиева банкротом из-за долга в 653 миллиона рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:42:00+03:00
2025-11-13T20:42:00+03:00
2025-11-13T20:42:00+03:00
россия
происшествия
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250404/nadezhdin-2009249014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика северная осетия - алания
Россия, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом
Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом из-за долга в 653 млн руб