Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом - РИА Новости, 13.11.2025
20:42 13.11.2025
Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом
Арбитражный суд Северной Осетии признал депутата ГД Роберта Кочиева банкротом из-за долга в 653 миллиона рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 13.11.2025
Суд признал депутата Госдумы Кочиева банкротом

ПЯТИГОРСК, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Северной Осетии признал депутата ГД Роберта Кочиева банкротом из-за долга в 653 миллиона рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
"Арбитражный суд определил: признать обоснованным заявление АО Коммерческий банк "Солидарность" … о признании Кочиева Роберта Ивановича (16.03.1966 года) несостоятельным (банкротом). Включить в реестр … требования АО Коммерческий банк "Солидарность" в сумме 653 793 303,34 рублей, в том числе, 576 999 500 рублей – сумма основного долга, 82 793 803,34 рублей – сумма процентов за пользование кредитом", – говорится в определении суда.
Суд также постановил ввести в отношении Кочиева процедуру реструктуризации долгов и назначил следующее заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего на 4 мая 2026 года.
Согласно данным официального сайта Госдумы РФ депутат Кочиев избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ. Является членом Комитета ГД по безопасности и и противодействию коррупции.
Суд признал Бориса Надеждина банкротом
4 апреля, 06:53
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
