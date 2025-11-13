Автоэксперт назвал пять фатальных ошибок водителя, которые убивают мотор

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. При эксплуатации автомобиля даже опытные водители нередко совершают ошибки, которые могут привести к порче двигателя. Подробнее об этом агентству “ При эксплуатации автомобиля даже опытные водители нередко совершают ошибки, которые могут привести к порче двигателя. Подробнее об этом агентству “ Прайм ” рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По словам аналитика, главная ошибка — не следить за уровнем масла и не менять его вовремя.

« “Попутно можно заливать в мотор самое дешевое масло, которое не соответствует требованиям автопроизводителя", — поясняет он.

Бывает, что водители заливают некачественный антифриз, да еще и разбавляют его по мере испарения обычной водой. На морозе все это может замерзнуть. Тогда двигатель выйдет из строя.

К тому же результату приводит активное нажатие на газ сразу после запуска автомобиля, не дожидаясь прогрева двигателя, а также резкая остановка. В обоих случаях лучше сначала дать двигателю поработать на холостых оборотах.