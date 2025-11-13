"Систэм Электрик" поставила оборудование для концертного зала в "Сириусе"

Cимфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева во время репетиции в камерном зале Главного зала Концертного центра "Сириус"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поставка оборудования для энергоснабжения концертного центра мирового уровня, открывшегося на федеральной территории "Сириус", стала самым масштабным проектом "Систэм Электрик" для отечественной сферы культуры, заявил генеральный директор компании Алексей Кашаев.

Он сообщил, что "Систэм Электрик" (Systeme Electric) осуществила комплексную поставку оборудования для распределения электроэнергии, автоматизации и бесперебойного энергоснабжения концертного комплекса. Поставка включала широкий ассортимент продукции компании. Так, для оснащения трансформаторной подстанции, питающей комплекс, применены комплектные распределительные устройства с микропроцессорными блоками релейной защиты, а также шинопровод большой мощности. В распределительных щитах 0,4 кВ использованы выключатели из линейки продукции компании.

Для автоматизации инженерных систем комплекса поставлены программируемые логические контроллеры с возможностью удаленного мониторинга и техобслуживания, универсальные преобразователи частоты, а также сенсорные панели человеко-машинного интерфейса. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования осуществляется с использованием контроллеров, работающих на разработанном компанией ПО. Кроме того, в составе проекта – источники бесперебойного питания суммарной мощностью свыше 2,2 МВт с использованием Li-ion батарей.