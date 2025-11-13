Рейтинг@Mail.ru
"Систэм Электрик" поставила оборудование для концертного зала в "Сириусе"
12:47 13.11.2025
"Систэм Электрик" поставила оборудование для концертного зала в "Сириусе"
"Систэм Электрик" поставила оборудование для концертного зала в "Сириусе"
россия, юг, систэм электрик, технологии
Россия, Юг, Систэм электрик, Технологии

"Систэм Электрик" поставила оборудование для концертного зала в "Сириусе"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкCимфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева во время репетиции в камерном зале Главного зала Концертного центра "Сириус"
Cимфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева во время репетиции в камерном зале Главного зала Концертного центра "Сириус"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поставка оборудования для энергоснабжения концертного центра мирового уровня, открывшегося на федеральной территории "Сириус", стала самым масштабным проектом "Систэм Электрик" для отечественной сферы культуры, заявил генеральный директор компании Алексей Кашаев.
Он сообщил, что "Систэм Электрик" (Systeme Electric) осуществила комплексную поставку оборудования для распределения электроэнергии, автоматизации и бесперебойного энергоснабжения концертного комплекса. Поставка включала широкий ассортимент продукции компании. Так, для оснащения трансформаторной подстанции, питающей комплекс, применены комплектные распределительные устройства с микропроцессорными блоками релейной защиты, а также шинопровод большой мощности. В распределительных щитах 0,4 кВ использованы выключатели из линейки продукции компании.
Для автоматизации инженерных систем комплекса поставлены программируемые логические контроллеры с возможностью удаленного мониторинга и техобслуживания, универсальные преобразователи частоты, а также сенсорные панели человеко-машинного интерфейса. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования осуществляется с использованием контроллеров, работающих на разработанном компанией ПО. Кроме того, в составе проекта – источники бесперебойного питания суммарной мощностью свыше 2,2 МВт с использованием Li-ion батарей.
"Систэм Электрик" уже реализовывала проекты на федеральной территории "Сириус" и для нас очень ценно поучаствовать в новом этапе – создании концертного комплекса мирового уровня, который станет культурной точкой притяжения Юга России, а, может, и всей страны. Такой масштабный проект требует только современных надежных решений. "Систэм Электрик" прикладывает значительные усилия для постоянного развития предложения по каждому из направлений, чтобы соответствовать даже самым сложным требованиям", - приводятся в сообщении компании слова Кашаева.
Путин пожелал, чтобы в концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка
3 октября, 16:57
Путин пожелал, чтобы в концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка
РоссияЮгСистэм электрикТехнологии
 
 
