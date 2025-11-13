Рейтинг@Mail.ru
Прибыль НОВИКОМа составила 22,3 млрд рублей за 9 месяцев
17:57 13.11.2025
Прибыль НОВИКОМа составила 22,3 млрд рублей за 9 месяцев
экономика
Экономика
Прибыль НОВИКОМа составила 22,3 млрд рублей за 9 месяцев

© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМЛоготип банка НОВИКОМ
© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМ
Логотип банка НОВИКОМ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 года, чистая прибыль за отчетный период составила 22,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Активы банка на 1 октября 2025 года достигли показателя в 1029,9 миллиарда рублей, а собственные средства (капитал) за девять месяцев выросли на 6,7% – до 126,4 миллиарда рублей.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМБАНКа на "позитивный"
30 октября, 12:39
Процентные доходы за отчетный период достигли показателя в 150,4 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Чистый процентный доход за три квартала текущего года равен 38,7 миллиарда рублей, чистые комиссионные доходы – 1,1 миллиарда рублей.
Банк обеспечивает финансирование проектов по модернизации производств, внедрению инноваций и развитию научных разработок, дает предприятиям доступ к мерам господдержки, содействует росту малого и среднего бизнеса и укреплению технологического суверенитета страны. Благодаря устойчивым финансовым результатам общее собрание акционеров банка приняло решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 10,9 миллиарда рублей.
В 2025 году агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг банка до ruAA с прогнозом "стабильный", а агентства НКР и АКРА подтвердили рейтинги на уровне АА-, улучшив при этом прогноз со "стабильного" на "позитивный".
"Финансовые результаты НОВИКОМа подтверждают эффективность одобренной акционерами стратегии — работать на опережение запросов промышленности и поддерживать технологическое развитие страны. В качестве ключевого звена финансовой системы госкорпорации “Ростех” мы видим свою задачу не только в обеспечении предприятий доступными ресурсами, но и в создании устойчивой финансовой экосистемы, способствующей росту промышленного потенциала России", – отметила председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, ее слова приводит пресс-служба.
НОВИКОМ предоставил 1 млрд рублей Нижегородской области на соцпрограммы - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
НОВИКОМ предоставил 1 млрд рублей Нижегородской области на соцпрограммы
30 октября, 16:03
 
