Норвегия — Эстония: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Футбол
 
18:59 13.11.2025
Норвегия — Эстония: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Норвегия — Эстония: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Норвегия — Эстония: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Норвегия и Эстония встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
футбол
норвегия
эстония
анонсы и трансляции матчей
чемпионат мира по футболу 2026
норвегия, эстония, анонсы и трансляции матчей, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Норвегия, Эстония, Анонсы и трансляции матчей, Чемпионат мира по футболу 2026

Норвегия — Эстония: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября

Футболисты сборной Норвегии по футболу в отборочном матче Евро
Футболисты сборной Норвегии по футболу в отборочном матче Евро - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© пресс-служба сборной Норвегии по футболу
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Норвегия и Эстония встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится 13 ноября в Осло и начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
13 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Норвегия
4 : 1
Эстония
50‎’‎ • Александер Серлот
(Сандер Берге)
52‎’‎ • Александер Серлот
(Юлиан Рюэрсон)
56‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Юлиан Рюэрсон)
62‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Дэвид Мёллер Вулф)
64‎’‎ • Robi Saarma
(Kevor Palumets)
